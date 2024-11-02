Oruçoğlu Termal Otel CMO-Pazarlama Başkanı Kerem Canarslanlar, yaklaşan ara tatilde hem ailelerin hem de çocukların unutulmaz bir deneyim yaşaması için otel seçimine dikkat edilmesi gerektiğini söyledi.

9 Eylül 2024 Pazartesi günü başlayan 2024-2025 Eğitim-Öğretim Yılı devam ediyor. Okullarda eğitim gören milyonlarca öğrenci 11-15 Kasım 2024 tarihlerinde uygulanacak ara tatil için gün sayarken Oruçoğlu Termal Otel CMO-Pazarlama Başkanı Kerem Canarslanlar, misafirlerine sunmaya hazırlandıkları tatil deneyimini ve özel fırsatları anlattı. Tesislerinin çocuk dostu aile oteli seçeneklerinde öne çıktığını vurgulayan Başkan Canarslanlar, termal suyun sağladığı sağlık avantajları ile misafirlerine unutulmaz bir deneyim sağladıklarına dikkat çekti. Başkan Canarslanlar ayrıca, otel içindeki aktiviteler ve hizmetlerle ailelerin tatillerini hem daha keyifli hem de dinlendirici hale getirdiklerini söyledi.

"İyi planlanmış bir tatil hem çocuklarınızın hem de sizin unutulmaz hâtıralar biriktirmenize yardımcı olur"

Oruçoğlu Termal Otel CMO-Pazarlama Başkanı Kerem Canarslanlar, yapmış olduğu konuşmasında, "Otelimiz, çocuklara yönelik sunduğu eğlenceli ve öğretici aktiviteler ile tatilinizi daha anlamlı kılmaktadır. Profesyonel ve güler yüzlü personeli, tatiliniz boyunca ihtiyaç duyabileceğiniz her konuda size yardımcı olur. Çocukla tatil yapmak, doğru planlama ve hazırlık ile keyifli bir deneyim olabilir. Aile oteli seçiminden tatil planlamasına kadar her adımı dikkatle atarak hem siz hem de çocuklarınız için unutulmaz bir tatil yaşayabilirsiniz. Unutmayın, iyi planlanmış bir tatil hem çocuklarınızın hem de sizin unutulmaz hâtıralar biriktirmenize yardımcı olur. Ailece geçirilen kaliteli zamanın değeri paha biçilemezdir. Oruçoğlu Termal Otel’de kasım ara tatilini unutulmaz kılmak için sizleri bekliyoruz. Bu özel fırsatı kaçırmayın ve ailenizle birlikte unutulmaz hâtıralar biriktirin" dedi.