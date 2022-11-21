Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi doğrultusunda Türkiye genelinde okullarda 11 Kasım’da başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona erdi. Muğla’da 9 günlük tatilin ardından öğrenciler, 21 Kasım Pazartesi günü çalan ders zili ile birlikte yeniden ders başı yaptı.

Milli Eğitim Bakanlığı çalışma takvimi doğrultusunda Türkiye genelinde okullarda 11 Kasım’da başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili sona erdi. Muğla’da 9 günlük tatilin ardından öğrenciler, 21 Kasım Pazartesi günü çalan ders zili ile birlikte yeniden ders başı yaptı.

Muğla’da 14 bin öğretmen ve 165 bin öğrenci için ders zili çaldı. Öğrenciler ve öğretmenler verilen bir haftalık molanın ardından yeniden ders başı yaptı. Okul bahçeleri tekrar çocuk sesleriyle şenlendi. Muğla İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çay, ara tatil sonrasında okulları ziyaret ederek öğretmenleri ile yeniden buluşan öğrencileri ziyaret etti. Menteşe Atatürk İlkokulunu ziyaret eden İl Müdürü Emre Çay sınıfları teker teker gezerek öğrencilerle sohbet etti, öğretmenlerin görüş ve taleplerini dinledi. Öğrencilere ara tatili nasıl değerlendirdiklerini soran İl Müdürü Emre Çay, tatilde okumuş oldukları kitapları anlatmasını istediği öğrencileri dinledi.

Ara tatil sonrasında yeniden okullarımızda öğretmenler ve öğrencilerimizle buluşmanın heyecanı içinde olduklarını ifade eden İl Müdürü Emre Çay, “İlk günkü heyecan ve şevkle yeni eğitim öğretim dönemine başlayan tüm eğitim camiamızın sağlıklı ve verimli bir yıl geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

2022 - 2023 Eğitim öğretim yılının birinci yarı dönemi 23 Ocak 2023 tarihinde tamamlanarak yarıyıl tatiline çıkılacak. 6 Şubat 2023 tarihinde Pazartesi günü ikinci yarıyıl başlayacak. İkinci ara tatil ise 17 - 20 Nisan 2023 Tarihleri arasında yapılacak. 16 Haziran 2023’de öğrenciler karnelerini alacak ve yaz tatili başlayacak.