Bayburt İl Milli Eğitim Müdürlüğünce 11-15 Kasım 2024 Ara Tatil Semineri çevrim içi olarak gerçekleşecek.

Konuya ilişkin Bayburt Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, “Her ayın ilk haftasında düzenlediğimiz Öğretmenler Odası Buluşmalarında ve ziyaret ettiğimiz okullarda öğretmenlerimizle buluşarak eğitime dair önemli konuları istişare ediyor, attığımız tüm adımları öğretmenlerimizin görüş ve önerileri doğrultusunda belirliyoruz.

Öğretmenlerimizle yaptığımız bu görüşmelerde, birçok meslektaşımızdan gelen yoğun talep üzerine, 11-15 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan Ara Tatil Seminerlerini çevrim içi yapma kararı aldık. Eğitim ailemize hayırlı olmasını diliyorum.” dedi.