Samsun Büyükşehir Belediyesi Bilim Samsun’da çocuklar birbirinden farklı atölyelerde ara tatillerini hem eğlenerek hem de öğrenerek geçiriyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından şehre kazandırılan ve çocukları bilimin heyecan verici dünyasına davet eden Bilim Samsun’da ara tatil çocuklar için dolu dolu geçiyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ara tatil programı, 6 yaşından 14 yaşına kadar geniş bir yaş aralığına hitap ediyor. Girişimcilik Atölyesi için 10-14 yaş arası öğrenciler, Teknoloji Atölyesi için 6-8 ve 10-12 yaş arası öğrenciler diğer atölyeler için ise 6- 11 yaşındaki öğrenciler ara tatil programına katılabiliyor. Özellikle okulların ara tatil dönemi boyunca, çocukların zamanlarını verimli ve eğlenceli bir şekilde değerlendirmeleri için çeşitli atölyeler ve etkinlikler düzenleniyor. Çocuklar için hafta boyunca oluşturulan paket programlar ile çocuklar birbirinden farklı atölyelerde etkinliklere ve derslere katılıyorlar. Bu atölyeler hem çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağlamak hem de onları farklı alanlarda bilgilendirmek amacı taşıyor.

Büyükşehir Belediyesi, tüm bu etkinliklerle çocuklara sadece eğlenceli bir ara tatil sunmakla kalmıyor, aynı zamanda onların gelişimlerine katkıda bulunuyor. Ara tatil boyunca düzenlenen bu programlar sayesinde çocuklar hem eğitici hem de sosyal gelişim açısından önemli bir deneyim yaşamış oluyor.