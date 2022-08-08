Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Lalebey Mahallesinde bulunan bir ara sokakta 2 şüpheli, 31 Temmuz günü bir eve giren kadınları gözüne kestirdi. Şüpheliler, daha sonra bir kadının elinden telefonunu alarak kayıplara karıştı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla 2 şüphelinin M.T. ve F.K. olduğunu tespit etti. Birkaç saat içeresinde eş zamanlı operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde ara sokakta kapkaç yapan şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Alınan bilgilere göre, Sur ilçesi Lalebey Mahallesinde bulunan bir ara sokakta 2 şüpheli, 31 Temmuz günü bir eve giren kadınları gözüne kestirdi. Şüpheliler, daha sonra bir kadının elinden telefonunu alarak kayıplara karıştı. Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmayla 2 şüphelinin M.T. ve F.K. olduğunu tespit etti. Birkaç saat içeresinde eş zamanlı operasyonla yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler alınan ifadelerinin ardından adli mercilere teslim edildi.