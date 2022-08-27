Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Tuna Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araçların bulunduğu dar sokakta hız yaparak ilerleyen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 3 araca çarptıktan sonra takla atarak ters döndü. Takla atan araç kullanılmaz hale gelirken sürücü yara almadan kurtuldu. Park halindeki araçlarda küçük çaplı maddi hasar oluştu.

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