Eskişehir’deki bir mahallenin ara sokaklarında trafik kurallarına uymayarak araç kullanan duyarsız sürücüler çevre esnafının tepkisini çekiyor.

Odunpazarı İlçesi İstiklal Mahallesi’ndeki ara sokaklarda kontrolsüzce hız yapan, uygun olmayan yerlere aracını park eden ve zaman zaman ters yöne giren duyarsız sürücüler bölge esnafını adeta canından bezdirdi. Hız yapan ve ters yöne giren sürücüler vatandaşların canını tehlikeye atarken, uygun olmayan yerlere park edilen araçların trafiği aksattığı öğrenildi. Yasak olmasına rağmen trafiği tıkamak pahasına yük indiren kamyonların ise bazı zamanlar sürücüler arasında gerginlik yaşanmasına neden olduğu belirtildi. Bölgedeki demir ve taş dubaların da dikkatsiz sürücüler tarafından sıkça kırılması gözlerden kaçmazken, çevre esnafı duruma tepki gösterdi.

“Burası tek yön olmasına rağmen, diğer yönden gelen motosiklet bana çarpmıştı”

Santral Sokak’ta esnaflık yapan Meryem Gökçe, sokağın uzun olmasından dolayı çok hız yapıldığını ve bir tümsek yapılmasının buna çözüm olabileceğini söyledi. Ters yöne giren duyarsız sürücülerin ise büyük tehlike oluşturduğunu ve çalıştığı sokakta kendisine motosiklet çarptığını belirten Gökçe, “Bu sokağın en büyük özelliği tek yön olması. İnsanlar ister istemez burada hız yapıyorlar. Biz birkaç kere belediyeden buraya bir tümsek yapmasını istedik ama ara sokak olduğu için sıcak bakmadılar. Aslında buralara tümsek koymaları lazım, özellikle. Buradaki dört yol kavşağında çok kaza oluyor. Motosikletliler hem aşağıdan geliyorlar, hem yukarıdan geliyorlar. Dolayısıyla bu 4 yol kavşağında büyük kazalar yaşandı, çok ağır yaralananlar da oldu. Ama bu soruna bir türlü çözüm bulamadık. Biz buradan yavaş geçilmesini istiyoruz. Bir iş yeri olarak bu bizim açımızdan çok önemli. Sandalyelerimize çarpan oldu, bana da çarpan oldu mesela. Tek gidiş yol olmasına rağmen, diğer yönden de aynı şekilde motosiklet gelmişti ve bana çarpmıştı. Yol tek yön olduğu için sadece sol tarafıma bakmıştım, sağ tarafıma bakmadığım için süratle gelen motor koluma vurdu. Burası uzun bir yol, sokağın başından sonuna kadar sürat yapabiliyorlar ve aralardan çıkan arabalara hiç dikkat etmiyorlar. Kazalara sebep olan da bu” dedi.

“Böyle yerlere park yapılması bir duyarsızlıktır”

İstiklal Mahallesi’nde esnaflık yapan Gülşen Mutlu, etrafa gelişigüzel park edilen araçların çekildiğini ancak buna rağmen sürücülerin park yapmaya devam ettiğini ifade etti. Bölgedeki dubaların duyarsız sürücüler tarafından sıkça kırıldığından ve dubaların öneminden bahseden Mutlu, “Karşıya araba koydukları için diğer arabalar köşeden dönemiyor. Aslında oraya araba koymak yasak. Zaten polis geldiği zaman araçları çekiyor. Büyük arabalar dönemediği için, bu köşedeki taş haftada 4-5 kere kırılıyor. Geçen gün yapmışlardı, yine kırılmış. Demir ve taş dubaları sıkça kırıyorlar. Böyle yerlere park yapılması bir duyarsızlıktır. Park edilmemesi lazım ama millete anlatamıyoruz. Oraya arabasını bırakıp çarşıya gidiyor, işini görüp öyle geliyor. Bazen de o araç sürekli duruyor. Arada bir kendini bilmeyen dengesiz gençlerin hız yaptığı da oluyor. Bir de ters yöne gelenler oluyor, buna bağlı olarak çarpışabiliyorlar. Genelde motorlular aniden çıkıyorlar, o zaman kaza oluyor. Demir dubalar olmazsa, bu kaldırımlar park yerine dönüşür. O zaman da bizim burada sıkıntılarımız çoğalır. Bu dubalar insanların park yapamamaları ve dükkânımızın önünü kapatmaması açısından önemli. Daha önceden eskiden burası park alanı şeklindeydi, onun için dubalar bizim açımızdan faydalı” şeklinde konuştu.