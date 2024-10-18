Usta foto muhabiri Ara Güler vefatının 6. yıl dönümünde, hayatını geçirdiği Beyoğlu’nda anıldı. Anma etkinliğinde konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Ara Güler bizim için ‘iyi ki yaşadı, iyi ki yolu Beyoğlu’ndan geçti’ dediğimiz bir değerimizdi” dedi.

Türkiye’nin en büyük foto muhabirlerinden birisi olan ve hayatını Beyoğlu’nda geçiren Ara Güler vefatının 6. yıl dönümünde Beyoğlu’nda anıldı. FOTON Derneği ile Beyoğlu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen anma etkinliği Atlas Sineması’nda gerçekleştirildi. Ünlü isimlerin katıldığı etkinliğin açılış konuşmalarını Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ile Ara Güler’in manevi oğlu Fatih Aslan yaptı. Erdal Buldun’nun hazırladığı Ara Güler Belgeselinin de gösteriminin yapıldığı gecede, Okan Bayülgen ve Coşkun Aral, Ara Güler’i ve onun bıraktığı mirası anlattı.

“Ara Güler ‘İyi ki yolu Beyoğlu’ndan geçti’ dediğimiz bir değerimizdir”

Ara Güler’in Beyoğlu için önemli bir değer olduğunu belirten Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, “Bazı insanlar için öldü diyemeyiz, dilimiz varmaz. Eserleriyle, ürettikleriyle, fikriyatıyla iyi ki yaşadı deriz. Dolayısıyla Ara Güler de bizim için ‘iyi ki yaşadı, iyi ki yolu Beyoğlu’ndan geçti’ dediğimiz bir değerimizdi. Fotoğrafla küçük yaşlarında Beyoğlu’ndaki fotoğraf stüdyolarında tanıştı. Bir foto muhabiri olarak kendini tanımlıyordu. Objektifinden birçok tarihi olaya tanıklık etti. Nazım Hikmet’ten Abidin Dino ve Picasso’ya kadar birçok ünlü fotoğraf objektifine yansıdı. Beyoğlu’nda komşumuzdu. Bizlere düşen Ara Güler ismini Beyoğlu’nda daha güçlü bir şekilde yaşatmaktır” dedi.

“Ara Güler’in çekmiş olduğu fotoğrafların hepsinin bir hikayesi vardır”

Fatih Aslan da, “Ara Güler’in çekmiş olduğu fotoğrafların hepsinin bir hikayesi vardır. Gerçek anlamda hüzün vardır, sevinç vardır, mutluluk vardır. Bu hüznü, bu mutluluğu, bu sevinci ve zenginliği objektifine en iyi yansıtan da İstanbul’un gözü olan Ara Gülerdir. Buradan saygılarımı anıyorum ve minnetle yad ediyorum” ifadelerini kullandı.