Erzincan’da ara elaman ihtiyacının karşılanması amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü, esnaf ve oda başkanları, yeni sanayi ve organize sanayi yönetimi işbirliğiyle yürütülecek olan Erzincan Meslek Ağı Projesi (EMAP) tanıtımı yapıldı.

Erzincan Meslek Ağı Projesi, Erzincan’da hizmet veren işletmelerin çırak ve kalfa taleplerinin belirlenmesi, talepler doğrultusunda mesleki eğitim çalışma ve yönlendirmelerinin yapılması, saha çalışma raporlarının düzenlenmesi ve Erzincan genelinde ara eleman arz-talep dengesinin kurulması amacıyla geliştirildi. Proje kapsamında kentte bulunan tüm işletmeler çırak ve kalfa ihtiyaçlarını Erzincan Meslek Ağı Portalı üzerinden belirtebilecek ve alınan talepler Meslek Ağı Komisyonu tarafından analiz edilerek mesleki eğitim çalışmaları ile saha analiz raporları hazırlanacak. Portal üzerinden ihtiyaç duyulan çırak ve kalfa sayıları, alan ve dal bazında, kişi sayısına göre belirtecek. İşletme sahiplerinin ustalık ve usta öğreticilik belgesi şartı istenecek olup, bağlı oldukları odalar, aylık olarak portala ihtiyaç analizlerini rapor olarak yükleyecekler. Meslek Ağı Komisyonu tarafından yönetilerek gelen taleplerin raporlaştırılması, hangi alan ve branşlarda ne kadar eksiklerin olduğunun tespiti ve sisteme girilmesi, hangi branşlarda ne kadar fazla kalfa ve çırak bulunduğunun sisteme girilmesi bu komisyon tarafından aylık olarak güncellenecek.

Proje hakkında açılış konuşması yapan Şube Müdürü Doğan Çimen, kentte ki ara eleman ihtiyacını bitirmeyi hedeflediklerini belirterek, “Burada olmanız, mesleki eğitime, ilimizin ara eleman ihtiyacına ya da sorunlarına ne kadar önem verildiğini gösteriyor. Bakanlığımız mesleki eğitime gerçekten önem veriyor. Özellikle pandemi dönemi ile mesleki eğitim önemli bir ivme kazandı. Pandemi döneminde gerek, üretim açısından ya da üretime verilen destekle bu daha da ön plana çıktı. Gerek önceki bakanlarımız gerek şimdi ki bakanımızla mesleki eğitimde bir takım yeni gelişmeler oluyor. Bunlarla ilgili belki de en büyük projemiz Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM). MESEM projesi kapsamında ara eleman ihtiyacının giderilmesi için başlatılan bu sertifika, diploma programı önemli bir proje. İş yükü olarak bizim de gerçekten de yükümüz artsa da önem verilen ve Milli Eğitim Bakanlığının yakından takip ettiği bir proje. Ara eleman ihtiyacı bütün ülkemizin ve dolayısıyla ilimizin en önemli meselelerinden ya da problemlerinden birisi. Bu toplantının amacı; yeni gelişmeler, mesleki eğitimde gerek mevzuat açısından, gerek yönetmelikler ya da değişen projeler açısından bilgiler verilecek. Yine valilik ukdesinde başlatılacak ve devam edecek olan EMAP projesi tanıtılacak” dedi.

Erzincan Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Bahadır Sazlı ise proje hakkında şu bilgilere yer verdi;

“Mesleki Eğitim Merkezimize 4 yıl önce göreve yeni bir yönetim ekibi ile başladığımızda toplam 76 aktif öğrenci mevcut olup bakanlık politikalarının mesleki eğitimi desteklemesi ve yapılan birçok tanıtım toplantısı ile 2023 Eylül ayı itibari ile ilimizde 2060 öğrenciye ulaşmış durumdadır. İlgili oda ve birlik başkanlarıyla bugün olduğu gibi düzenli bir araya gelinerek bilgilendirme toplantıları yapılmıştır. Merkezimizce yapılan 55.000 Euro bütçeli erasmus projesi ile 2021 yılında İngiltere’ye 45 gün, 2022 Mayıs ayında İspanya’da 45 gün toplam 10 öğrenci ve üç öğretmenimize 45 günlük staj imkanı sağlanmıştır. Okulumuza yeni kayıt olan öğrencilerimizin tamamına ev ziyareti projesi 4.yılına girmiş, yapılan program kapsamında ziyaretler devam etmekte olup 10 Kasım 2023 tarihi itibari ile Mesleki Eğitim + Diploma Programına kayıt olmuş tüm öğrencilere ziyaret gerçekleşmiş olacaktır. Son üç yıl içinde Milli Eğitim Bakanlığına ait tüm eğitim kurumlarında 2840 adet patent başvurusu yapılmış, bunlardan 23 tanesi patent almıştır. Bunlardan bir tanesi ilimizde merkezimiz tarafından elde edilmiştir. Türkiye’de patent alıp ticarileşen ilk ve tek patent, merkezimize aittir. Son üç yılda KUDAKA üzerinden Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Programından 65.000 Euro tutarında dış kaynak sağlanmış, merkezimizin metal-motor atölyesi, erkek kuaförlüğü atölyesi, kadın kuaförlüğü atölyesi ve aşçılık atölyesinin düzenlenmesi için kullanılmıştır. İlimizde açılan tekstil firmalarının desteklenmesi, eğitim sürecine alınması ve belgelendirilmesi yönünde geçen yıl temmuz ayında 8 firma ile yapılan protokol kapsamında yapılan çalışmalar sonucunda yaklaşık 500 kişinin eğitim ve belgelendirmesi yapılmıştır. Firmalar ile olan protokol sayısı artarak devam etmektedir. Öte yandan bugün toplanmamızın vesilesi olan Erzincan Meslek Ağı Projesi hakkında bilgi vermek istiyoruum. Erzincan Meslek Ağı Projesi ile Erzincan’da hizmet veren işletmelerin çırak ve kalfa taleplerinin belirlenmesi, talepler doğrultusunda mesleki eğitim çalışma ve yönlendirmelerinin yapılması, saha çalışma raporlarının düzenlenmesi ve Erzincan genelinde ara eleman arz-talep dengesinin kurulması amacıyla geliştirildi. Proje kapsamında kentte bulunan tüm işletmeler çırak ve kalfa ihtiyaçlarını Erzincan Meslek Ağı Portalı üzerinden belirtebilecek ve alınan talepler Meslek Ağı Komisyonu tarafından analiz edilerek mesleki eğitim çalışmaları ile saha analiz raporları hazırlanacak. Portal üzerinden ihtiyaç duyulan çırak ve kalfa sayıları, alan ve dal bazında, kişi sayısına göre belirtecek. İşletme sahiplerinin ustalık ve usta öğreticilik belgesi şartı istenecek olup, bağlı oldukları odalar, aylık olarak portala ihtiyaç analizlerini rapor olarak yükleyecekler. Meslek Ağı Komisyonu tarafından yönetilerek gelen taleplerin raporlaştırılması, hangi alan ve branşlarda ne kadar eksiklerin olduğunun tespiti ve sisteme girilmesi, hangi branşlarda ne kadar fazla kalfa ve çırak bulunduğunun sisteme girilmesi bu komisyon tarafından aylık olarak güncellenecek”

Gerçekleştirilen toplantıya, okul yöneticileri, esnaf ve oda başkanları, yeni sanayi ile organize sanayi yönetimi ve ilgili öğretmenler katıldı.