Erzincan İl Müftülüğü bünyesinde faaliyete giren Gençlik Merkezi’nde 75 öğrenci ara dönemde kampa girerek eğitim görecek.

Erzincan İl Müftülüğü bünyesinde faaliyete giren Gençlik Merkezi’nde 75 öğrenci ara dönemde kampa girerek eğitim görecek.

Erzincan İl Müftü Vekili Kâzım Ural ve İl Müftü Yardımcısı Gülay Demirci’nin açılışını yaptığı ve yoğun ilgi nedeniyle kayıtların hemen dolduğu “gençlik kampları” programları, Gülabibey Camii altı Diyanet Gençlik Merkezi’nde kız öğrencilere, Hafız Mehmet Aydın Gençlik Merkezi’nde ise erkek öğrencilere beş gün boyunca hizmet verecek.

Toplam 75 öğrenci ile hafta içi beş gün saat 10.00 - 16.00 arası yapılacak olan derslerin, çeşitli etkinlikler ve sosyal becerilerle dolu dolu geçmesi sağlanacak. Öğle namazı, öğle yemeği ve hayırsever vatandaşların çeşitli ikramlarıyla sömestr tatilinde öğrenciler bir hafta süre ile farklı etkinlik ve aktivitelerle, hem eğlenip hem de öğrenecekler.

Erzincan İl Müftülüğü Gençlik Merkezleri görevlileri, Milli Eğitim Müdürlüğü öğretmenleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ilgili personelince yürütülecek kamp faaliyetleri, “Kur’an-ı Kerim Dersleri, Hz. Peygamber’in Gençliğine Dair Notlar, Âdâp ve Usul Dersleri, Belgesel Sinevizyon Gösterimi, İzcilik ve Oyun Aktviteleri” gibi etkinliklerle sürdürülecek.