Üniversite-Sanayi iş birliğini geliştirmek üzere Pamukkale Teknokent’te 25 firmadan 50’ye yakın yetkilinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Üniversite-Sanayi iş birliğini geliştirmek üzere Pamukkale Teknokent’te 25 firmadan 50’ye yakın yetkilinin katılımıyla istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Açılışta ilk olarak Pamukkale Teknokent Genel Müdür Vekili İsmail Ovalı ile Denizli Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Sefa Gökalp konuşma gerçekleştirdi. Gökalp, konuşmasında istatistiki bilgiler paylaştı. Türkiye ve Denizli’de bulanan Ar-Ge ve Tasarım merkezleri hakkında bilgi verdi.

Toplantının devamında Pamukkale Teknokent Genel Müdür Vekili Doç. Dr. İsmail Ovalı moderatör olarak gerçekleştirdiği konuşmasında, Teknokent öncülüğünde ekosistemde bulunan Ar-Ge ve tasarım merkezleri ile iş birliklerini artırmak ve firmaların farklı alanlarda ihtiyaç duyduğu gereksinimlere destek sağlamanın öncelikli amaçları olduğunu vurguladı. Karşılıklı konuşmalar ve soru cevap tarzında gerçekleşen toplantıda Doç. Dr. Ovalı, aynı zamanda üniversite- sanayi iş birliğini arttırıcı faaliyetlere zemin hazırlandığını ifade etti.

Yapılan istişare etkinliğinin genel amaçları arasında; Üniversite, sanayi ve Ar-Ge merkezlerinin bir araya gelerek yıl boyunca yapılacak çalışmaların ve atılacak adımların planlanması ve değerlendirilmesi bulunmaktadır. Toplantıya, yaklaşık 25 firmadan 50’ye yakın firma yetkilisi katıldı.