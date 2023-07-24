Türkiye Triatlon Federasyonu (TTF) Aquatlon Bölgesel Lig 7. Bölge 2. Etap Yarışları, Mersin’in merkez Yenişehir ilçesinde yapıldı. 5 ilden yarışlara katılan 64 minik sporcunun 45’i Yenişehir Belediyesi Spor Kulübü adına mücadele etti.

2019 yılında düzenlediği Yenişehir Triatlonu ile Mersin’de ilk kez bir triatlon yarışının yapılmasını sağlayan, ardından ikinci Yenişehir Triatlonu, Yenişehir Avrupa Triatlon Kupası ve Yenişehir Avrupa Triatlon Gençler Kupasına ev sahipliği yapan Yenişehir Belediyesi, bu yıl 21-22 Ekim tarihlerinde, 2023 Avrupa Triatlon Kupasını Mersin’e taşıyacak.

Yenişehir Belediyesi ulusal ve uluslararası triatlon yarışlarına ev sahipliği yaparken, çocukları da triatlon sporuna teşvik ediyor. Türkiye Triatlon Federasyonu Aquatlon Bölgesel Lig 7. Bölge 2. Etap Yarışlarına Konya, Aksaray, Karaman, Niğde, Adana ve Mersin’den katılan 9-14 yaş arası 64 sporcunun 45’i Yenişehir Belediyesi adına mücadele etti. Yüzme ve koşu branşlarından oluşan aquatlon yarışlarını tamamlayan sporcular, 15-20 Kasım tarihleri arasında Alanya’da yapılacak finallere katılma hakkı kazandı.

“Geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz”

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, “Yenişehir’i triatlon sporunda marka kent haline getirmek istiyoruz. Kentimiz triatlon için çok uygun bir konumda. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünya çapında triatlon sporcularını Mersin’de ağırlayacağız. Ancak çocuklarımızı da bu spora teşvik etmek çok önemli. Yenişehir Belediyesi Spor Kulübümüz çatısı altında çocuklarımız öğreniyor ve geleceğe hazırlanıyorlar. Geleceğin şampiyonlarını yetiştiriyoruz.” dedi.