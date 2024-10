23. Uluslararası Arena AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları Başarıyla Tamamlandı.ANTALYA (İGFA) - Uluslararası AquaChallenge Yüzme Şampiyonaları’nın 23’üncüsü 18-20 Ekim 2024 tarihlerinde Antalya’nın turizm merkezi Kemer’e bağlı Tekirova’da gerçekleşti. Akdeniz’e kıyısı olan ülkeler arasında en kapsamlı yüzme yarışması olan şampiyona yoğun bir katılıma sahne olurken, yarış boyunca tüm etaplarda yaklaşan Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu hakimdi.

18 Ekim’de başlayan şampiyonada üç gün boyunca farklı ülke ve yaş gruplarından 9 ayrı etkinlikte 600 sporcu mücadele etti. İkinci gün 3K, 2K ve 4x400m Karma Bayrak Yarışı etaplarıyla tamamlanırken; üçüncü gün düzenlenen 5K, 1K, 4x400m Kadınlar Bayrak Yarışı ve 4x400m Erkekler Bayrak Yarışı ile heyecan doruğa çıktı.

En küçük sporcuların yarıştığı Aroma AquaKids kategorisi de şampiyonanın son gününe ayrı bir renk kattı. 400 metrelik parkura katılan tüm çocuklara madalya takdim eden Aroma, minik sporcuların başarılarını kutladı.

AquaChallenge yüzme sporunun her yaş grubunda yapılabilecek bir olimpik branş olduğuna dikkat çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl düzenleniyor. Sağlıklı ve mutlu nesillerin yetişmesine katkıda bulunan Aroma da gençler başta olmak üzere toplumun her kesimini spora teşvik etme vizyonu doğrultusunda, çeşitli spor dallarında organizasyonları ve sporcuları destekliyor.