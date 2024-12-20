ABD merkezli teknoloji devi Apple, Endonezya hükümetinin uyguladığı Iphone 16 satış yasağını yürürlükten kaldırtmak için ülkeye 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı taahhüt etti.

ABD’li teknoloji devi Apple, "yüzde 40 yerli üretim" şartını karşılamaması nedeniyle Endonezya hükümeti tarafından satışı yasaklanan Iphone 16 modeli için harekete geçti. Apple, söz konusu satış yasağının kaldırılmasını sağlamak amacıyla Endonezya’ya 1 milyar dolarlık yatırım yapmayı teklif etti. Teklif, Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto tarafından kabul edilirken, planlanan yatırımın Batam Adası’nda bir AirTag fabrikası kurulmasını da içerdiği belirtildi. İlk etapta bin kişiye istihdam sağlaması beklenen fabrikanın, zamanla dünya genelindeki AirTag üretiminin yüzde 20’sini karşılayacağı ifade edildi. Serbest ticaret bölgesi olan Batam Adası’nın sunduğu vergi muafiyeti imkanları ve ithalat kolaylıkları nedeniyle Apple tarafından tercih edildiği aktarıldı.

Satışı yasaklanmıştı

Ülkede satılan akıllı telefon ve tabletlerde "yüzde 40 yerli üretim" şartı arayan Endonezya’da hükümet, bu şartı karşılamadığı gerekçesiyle Iphone 16’nın satışını Ekim ayında yasaklamıştı. Apple’ın söz konusu yasağın kaldırılmasını sağlamak adına ülkeye 10 milyon ve 100 milyon dolarlık yatırım tekliflerinde bulunduğu kamuoyuna yansımıştı. Daha önce Google tarafından üretilen Pixel model telefonlar da aynı nedenden ötürü Endonezya hükümetinin satış yasağını maruz kalmıştı.