İnsanlık tarihi kadar eski olan tarım kültürü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ’Çiftçi Varsa Hayat Var’ temalı 12. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması çerçevesinde fotoğraf sanatçılarının karelerine yansıdı. Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer fotoğraflar, Aydın’da sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu.

İnsanlık tarihi kadar eski olan tarım kültürü, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından düzenlenen ’Çiftçi Varsa Hayat Var’ temalı 12. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması çerçevesinde fotoğraf sanatçılarının karelerine yansıdı. Yarışmada dereceye giren ve sergilenmeye değer fotoğraflar, Aydın’da sergilenerek vatandaşların beğenisine sunuldu.

Geçmişinde birçok medeniyete ev sahipliği yapan Aydın, tarih kadar eski bir fotoğraf sergisine kapılarını açtı. 12. Tarım ve İnsan Fotoğraf Yarışması’nda dereceye giren ve sergilenmeye değer fotoğraflar, Didim ilçesinde bulunan Apollon Tapınağı’nda sergilendi. Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Didim İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından organize edilen sergiyi, kısa sürede çok sayıda vatandaş ziyaret etti.

Sergiyi ziyaret eden Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç de fotoğrafları inceleyerek, emeği geçen herkese teşekkür etti. Sergide konuşan Kaymakam Gülenç, “Anadolu toprakları, Göbeklitepe’nin de insanlık tarihine gösterdiği üzere tarım üretiminde hep var oldu, olmaya da devam edecektir. Neredeyse insanlığın başlangıcından bu tarafa bu topraklarda tarım yapılmaktadır. Fotoğraf sanatçılarımız bu konuyu çok güzel işlemişler, emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.