Avrupa Parlamentosu’nda (AP), adları yolsuzluk ve kara para aklama skandalına karışan Belçikalı Sosyalist AP üyesi Marc Tarabella ve İtalyan Sosyalist AP üyesi Andrea Cozzolino’nun yarın dokunulmazlıklarının kaldırılması için Genel Kurul’da oylama yapılacak. Milletvekillerinin, üçüncü bir ülke lehine çalıştıkları ve rüşvet aldıkları iddia edildi.

Avrupa Parlamentosu’nda (AP), adları yolsuzluk ve kara para aklama skandalına karışan Belçikalı Sosyalist AP üyesi Marc Tarabella ve İtalyan Sosyalist AP üyesi Andrea Cozzolino’nun yarın dokunulmazlıklarının kaldırılması için Genel Kurul’da oylama yapılacak. Milletvekillerinin, üçüncü bir ülke lehine çalıştıkları ve rüşvet aldıkları iddia edildi.

Basın tarafından Qatargate olarak da adlandırılan Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili soruşturma devam ederken, yarın Genel Kurul’da Belçikalı Sosyalist AP üyesi Marc Tarabella ve İtalyan Sosyalist AP üyesi Andrea Cozzolino’nun dokunulmazlıklarının kaldırılması için oylama yapılacak. Oylama öncesi milletvekilleri hakkında hazırlanan raporda, üçüncü bir ülke lehine çalıştıkları ve rüşvet aldıkları iddia edildi. Tarabella hakkındaki raporda, “Son iki yıl içinde belirli pozisyonları desteklediğinden şüphelenilen, nakit ödemeler karşılığında Avrupa Parlamentosu’nda üçüncü bir ülke lehine çalıştığı ve aleyhindeki tanıklık bu tür ödemelerin kendisine birkaç kez yapıldığını gösteriyor. Toplam tutarı 120 bin euro ile 140 bin euro arasında olan ödemeler söz konusudur’’ denildi. Cozzolino hakkında hazırlanan raporda ise, "AP kararlarının engellenmesi karşılığında Avrupa Birliği (AB) üyesi olmayan ülkelerden nakit para aldığı’’ ifade edildi.

Dün AP Hukuki İşler Komisyonu bünyesinde yapılan “gizli” statüdeki oylamada oy birliğiyle Cozzolino ve Tarabella’nın dokunulmazlıklarının kaldırılması istenmişti. Yarın yapılacak oylamada, AP Genel Kurulu’nun her iki milletvekilinin de dokunulmazlıklarının kaldırılması yönünde karar alması bekleniyor.

Ne olmuştu?

Belçika’da geçtiğimiz yıl 9 Aralık’ta yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında başkent Brüksel’de 16 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, Katar’ın AP’nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti. AP’nin 14 başkan yardımcısından biri olan eski Yunan milletvekili Eva Kaili, İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve Sosyalistler ve Demokratlar Grubundan (S&D) asistan Francesco Giorgi yolsuzluk soruşturması çerçevesinde gözaltına alınmıştı.

Polis tarafından yapılan baskınlarda 1 buçuk milyon euro ele geçirilmişti. AP’nin 8 yıldır üyesi olan Kaili, AP Başkanı Metsola tarafından görevden alınmıştı. Kaili ayrıca AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyeliğinden de uzaklaştırılırken, Yunanistan’ın merkez solundaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Partisi’nden ihraç edilmişti. Yunan makamları Kaili’ye, eşine ve yakın aile üyelerine ait mal varlıklarını dondurmuştu.