Adana’da yaşanan depremlerden sonra vatandaşlar apartmanları terk ettiği için görevlilerin hasar tespiti yapamadığı öğrenilirken, Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, mahallesinde 100 binanın hasar tespitinin yapılamadığını, tespit için bir kişinin apartmanda nöbetçi olarak kalması gerektiğini söyledi.

Adana’da yaşanan depremlerden sonra vatandaşlar apartmanları terk ettiği için görevlilerin hasar tespiti yapamadığı öğrenilirken, Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, mahallesinde 100 binanın hasar tespitinin yapılamadığını, tespit için bir kişinin apartmanda nöbetçi olarak kalması gerektiğini söyledi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat günü meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 11 şehirde yüzlerce bina yıkıldı. Adana’da etkili olan depremde şehir merkezinde 11 bina yıkıldı. 418 vatandaşın hayatını kaybettiği Adana’da 148 binaya da ağır hasarlı raporu tutuldu. Bu binaların yıkımına bir hafta içinde başlanacak. Ancak vatandaşlar en son yaşanan depremden sonra korkup apartmanları terk etti. Bu nedenle gelen görevliler apartmanda kimse olmadığı için hasar tespiti yapamıyor. Depremde en çok zarar gören Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör de bu soruna dikkat çekerek, “Depremde bildiğiniz gibi Adana’da 11, Güzelyalı Mahallesi’nde ise 5 apartman yıkıldı. Mahallemizde 13 bina ağır hasarlı ve yıkımı gerçekleştirilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl müdürlüğü bu konuyla ilgili çalışmaları hızlandırdılar. İnceleme yapmaya gelen ekipler bazı apartmanlarda kimseyi bulamıyor ve bu yüzden kontrol yapılamıyor. Doğal olarak insanlar korktu ve apartmanları geride bırakıp gittiler. 100 binaya yakın kontrol sağlanamadı, oralarda bir kişinin beklemesi ve gelen ekiplere yardımcı olmaları gerekiyor” dedi.

Güngör, yıkılacak binalar için de tek tek resmi yazının geldiğinin altını çizerek şöyle devam etti:

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl müdürlüğünden gelen yazı ile ağır hasar alan Ezgi Apartmanının yıkımı 3 gün içerisinde başlayacak. Güzelyalı Mahallesi’nde 75 orta hasarlı bina bulunuyor. 2 gün öncesi yaşanan deprem sonrası vatandaşlar tereddütte kaldılar. Acaba tekrar binalarda kontrol yapılacak mı diye. Yıkılacak binalara gelerek kapılarına bir tutanak asıyoruz ve diğer tutanağı da muhtarlık panosuna asarak vatandaşlarımıza duyuru yapıyoruz.”