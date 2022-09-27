Bilecik’te bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Bilecik’te bir apartmanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan kedi yavrusu, İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tevfikbey Caddesinde bulunan bir işyerinin havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kedinin sesini duyan vatandaşlar, Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipler olay yerine hızlı bir şekilde intikal ederek yavru kediyi bulunduğu yerden kurtardı. Kurtarılan kedi yavrusuna ilk müdahale itfaiye ekiplerinden geldi. Su ve mama verilen kedi yavrusu Bilecik Belediyesi Veterinerlik İşleri Müdürlüğü Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine teslim edildi.