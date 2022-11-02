Kocaeli’de bir kişi bir apartmanın giriş kapısında ölü olarak bulundu.

Kocaeli’de bir kişi bir apartmanın giriş kapısında ölü olarak bulundu.

Olay, İzmit ilçesi Yeni Mahalle İsmail Akyıldız Hoca Sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokaktan geçen vatandaşlar apartmanın arka giriş kapısında bir şahsı hareketsiz halde yatarken gördü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede kimliğinin Ahmet Şanlı olduğu belirlenen şahsın hayatını kaybettiğini tespit etti. Şanlı’nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.