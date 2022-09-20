Olay, Turgutalp Mahallesi Şehit Er Cemalettin Kolay sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında kombiden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

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