Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanın 3. katında kombiden çıkan yangın korkuttu.

Yemekhanede çıkan yangın kontrol altına alındı, son durum havadan görüntülendi Yemekhanede çıkan yangın kontrol altına alındı, son durum havadan görüntülendi

Bursa’nın İnegöl ilçesinde bulunan apartmanın 3. katında kombiden çıkan yangın korkuttu.

Olay, Turgutalp Mahallesi Şehit Er Cemalettin Kolay sokakta bulunan 3 katlı apartmanın 3. katında kombiden yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşlar durumu İnegöl İtfaiyesine bildirdiler. Yangın yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederek kısa sürede söndürdüler. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.