Aydın’ın Efeler ilçesinde apartmanın 5’nci katında bulunan evinin balkonundan düşen kadın hayatını kaybetti.

Olay, Fatih Mahallesi 1124 Sokak üzerindeki bir apartmanın 5’nci katında gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Efeler Belediyesi’nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Gülay Şadan bir süre önce eşinden boşandı. Geçirdiği trafik kazası dolayısıyla ayağı kırılan ve işinden uzak kalan Şadan, henüz bilinmeyen bir nedenle metrelerce yükseklikten beton zemine düştü. Kanlar içerisinde kalan kanının düştüğünü görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri Şadan’a ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Şadan doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Şadan’ın ölüm haberini alan yakınları ve mesai arkadaşları yasa boğuldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.