Aydın’ın Efenler ilçesinde bir apartmanın elektrik panosundaki kabloları aşırı yüklenmeden dolayı erimesi üzerine çıkan yangın paniğe neden olurken, apartman sakinleri sokağa döküldü.

Yangın, Cuma Mahallesi 213 sokak üzerinde bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartman girişinde bulunan elektrik panosundaki kablolar aşırı yüklenmeden dolayı eriyerek yangına neden oldu. Apartmanı saran yanık daire sakinlerini panikletirken, sokağa dökülen vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürürken, yangının büyümemesi teselli kaynağı oldu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.