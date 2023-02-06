Karabük’te, bir aparman binasında bulunan ayakkabıyı montunun içine saklayıp çalan kişi güvenlik kamerasına yakalandı.

Karabük’te, bir aparman binasında bulunan ayakkabıyı montunun içine saklayıp çalan kişi güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Beşbinevler semtinde bir apartmanda meydana geldi. Binaya girip asansörle en üst kata çıktıktan sonra spor ayakkabılarını eline alarak sessiz bir şekilde merdivenlerden inen şüpheli, giriş kattaki bir çift siyah botu gözüne kestirdi. Botları ayaklarına giyen şüpheli, spor ayakkabılarını da montunun içine saklayarak apartmandan çıktı. Ayakkabılarını bulamayan apartman sakinleri güvenlik kamerasını izleyerek hırsızlık olayını tespit etti. Polis, apartmanın güvenlik kameralarına yansıyan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.