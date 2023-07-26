SAMSUN (İHA) – Samsun’da 10 katlı bir apartmanın çatı katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken, 10. katta mahsur kalan bir çocuğu vatandaşlar kurtardı.

Yangın, Samsun’un İlkadım ilçesi Karasamsun Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerinde bulunan Toraman Sitesi B Blokta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kavurucu sıcakların etkili olduğu Samsun’da 10 katlı apartmanın çatısında bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çatı alev alırken siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Bu sırada büyük panik yaşayan apartman sakinleri tahliye edildi. Binanın çatı katı yanarken 10. katta bir daireden ‘beni kurtarın’ diye bağıran 9 yaşındaki çocuğu vatandaşlar kurtardı. İhbar üzerine yangın yerine gelen çok sayıda İtfaiye aracı alevlere müdahale etti. Yangın söndürülürken, binanın çatı katında maddi zarar oluştu.

Polis yangın ile ilgili inceleme başlattı.