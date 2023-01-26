Öte yandan yangın ekipler tarafından kontrol altına alındı.

Olay, Isparta Aksu Caddesi üzerinde bulunan 7 katlı bir apartmanın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre apartmanın dükkan kısmında yapılan kaynak ateşi bodrum katında bulunan izolasyon malzemelerine sıçradı. Binadan dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dumandan etkilenen vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu binada bulunan yangın merdiveninden dışarı çıkarıldı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişiye ambulansta müdahale edildi.

Isparta’da bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 3 kişi dumandan etkilendi.

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