Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir binanın zemin katına girmek isterken vatandaşlar tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi, polise teslim edildi. Mahallelinin hırsızlıkla suçladığı şüpheli, suçlamaları kabul etmeyip polisi oturarak bekledi. Hırsızlık şüphelisi, "Kaçmak istesem 50 kere kaçmıştım, beni sıkboğaz ediyorsunuz" dedi.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde bir binanın zemin katına girmek isterken vatandaşlar tarafından yakalanan hırsızlık şüphelisi, polise teslim edildi. Mahallelinin hırsızlıkla suçladığı şüpheli, suçlamaları kabul etmeyip polisi oturarak bekledi. Hırsızlık şüphelisi, "Kaçmak istesem 50 kere kaçmıştım, beni sıkboğaz ediyorsunuz" dedi.

Olay, Milli Egemenlik Mahallesi 9013 sokak üzerindeki bir binada yaşandı. Edinilen bilgiye göre, apartmanın zemin katına bir kişinin bahçeden girmeye çalıştığını gören Seviye Çoban isimli kadın, kardeşiyle birlikte hırsızlık şüphelisini fark etti. Adının S.Ü. olduğu belirlenen şüpheli, çağırılan polis ekiplerini beklemeye başladı. Seviye Çoban, şahsın bahçe içerisinde binaya girmeye çalışırken evdeki engelli oğlu tarafından görüldüğünü belirterek “Biz yanına gelip yakaladığımızda sürekli yalan söyledi. Bizde hemen polisi aradık ve kaçmaması için polis gelene kadar başında bekledik. Sürekli kaçmaya çalıştı” dedi.

"Beni sık boğaz ediyorsunuz"

Bu sırada S. Ü. bina etrafında bir anda koşmaya başladı. Şüphelinin kaçtığını düşünen mahalle sakinleri ona engel olmaya çalışırken, S. Ü. bir yerde oturup polisi beklemeye başladı. Suçlamaları kabul etmeyen S. Ü. ise “Ben kaçacak olsam 50 kere kaçmıştım. Beni sıkboğaz yapıyorsunuz. İki gün önce tanıştığım bir arkadaş, iş başvurusu için buraya geleceğini söyledi. 200 lira borç verdim. Bugün çocuğu çağırmaya geldim ve onun indiği yerden aşağıya indim, onu çağırdım ama çıkmadı” dediği sırada polis tarafından kelepçelendi. Şüpheli polis tarafından karakola götürülürken, olay yerine geldiği bisikleti de polis aracına alınarak karakola götürüldü.

Hakkında araması olduğu da belirlenen şüphelinin kendisine ait olduğunu ispatlayamadığı, bir arkadaşından ödünç aldığını söylediği bisiklet, sahibine teslim edilmek üzere polis karakolunda alıkonuldu.