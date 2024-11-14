Bilecik’te bir apartmana giren tilki itfaiye ekiplerince yakalanarak doğaya salındı.

Merkez Ertuğrul Gazi Mahallesi Şehit Tahsin Büyük Çoban Caddesi üzerindeki bir apartmanda yaşayanlar güne sürprizle uyandı. Sabah kalktıklarında kapıların önündeki bazı ayakkabıların parçalandığı görüp şaşıran sakinler güvenlik kameralarını mercek altına aldı. Görüntülerde bina içinde bir tilkinin olduğunu gördüler. Haber verilmesi üzerine adrese itfaiye ekipleri yönlendirildi. İnceleme yapan ekipler tilkinin asansör boşluğunda olduğunu tespit etti. Hummalı çalışma sonucu apart sayesinde tilkiyi yakaladılar. Ekipleri tilkiyi doğaya salarken, apartman sakinleri itfaiye ekiplerine teşekkür etti.