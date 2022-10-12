VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde apartman sahipleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır’ı makamında ziyaret etti.

VAN (İHA) – Van’ın Özalp ilçesinde apartman sahipleri, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır’ı makamında ziyaret etti.

Özalplı apartman sahipleri, son zamanlarda artan kömür fiyatları sebebiyle binalarında kiracı kalmadığından dolayı Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır’ı ziyaret ederek, ilçeye doğal gazın getirilmesini istedi. Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili M. Emin Nasır ise konunun takipçisi olduklarını söyledi. Aksa yetkilileri ile görüşüldüğünü, ilçeye 35 kilometre uzaklıkta bulunan doğalgazın gelebilmesinin büyük bir maliyet olduğunu ifade eden Kaymakam Nasır, bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalar sonucunda doğalgazın ilçeye 2023 Mart ayında geleceğini söyledi.

Apartman sahipleri, son zamanlarda kömür fiyatlarının yükselmesi birlikte apartmanlarında kiracı kalmadığını söyledi. Konu ile ilgili olarak açıklama yapan Özalp Eski Muhtar Derneği Başkanı H. Cevdet Akgün, "Son zamanlarda kömür fiyatlarının artması ile birlikte binalarımızda kimse kalmıyor. Öğretmenler ve memurlar artık her gün Van’a gidip geliyorlar. İlçemize bir an önce doğalgazın gelmesini istiyoruz. İlçede yaklaşık 200’e yakın apartman sahibi mağdur durumda” dedi.