Eskişehir’de 20 gün önce taşındığı apartmanın garajından motosikleti çalınan Seçkin Öztaş, “Bunlar insanlara da zarar verebilecek kişiler, garaja inen biriyle karşılaşsalar kaçacak başka yer de yok” dedi.

Eskişehir’de 20 gün önce taşındığı apartmanın garajından motosikleti çalınan Seçkin Öztaş, “Bunlar insanlara da zarar verebilecek kişiler, garaja inen biriyle karşılaşsalar kaçacak başka yer de yok” dedi.

Olay, 20 Aralık gecesi Tepebaşı İlçesi Uluönder Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, ilk önce apartmanın A bloğuna ait kapıyı tekme atarak açmaya çalışan ardından açık olan B blok kapısından giren 2 şüpheli garaja indi. Garajda bulunan araçları inceleyen ve 12-13 dakika kadar içeride kalan 2 şüpheli, 35 yaşındaki Seçkin Öztaş’a ait motosikleti alarak gitti. Henüz 20 gün önce taşındığı apartmanın garajına motosikletini almak için indiğinde yerinde bulamayan Öztaş, güvenlik kamerasını izledikten sonra durumu emniyet güçlerine bildirdi. Çaldıkları motosiklet ile kayıplara karışan 2 şüphelinin yakalanması amacıyla emniyet güçleri tarafından çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yaklaşık 3 ay önce satın aldığını 03 ADV 452 plakalı motosikletinin ve güncel değerinin 36-37 bin lira olduğunu belirten Seçkin Öztaş, “Benim canım yandı, isterim ki başkalarının da canı yanmasın” dedi.

“Artık garaja korkarak ve ürpererek iniyoruz”

Ailesi ile birlikte artık garaja inerken tedirginlik yaşadıklarını belirten Seçkin Öztaş, çalınan motosikletinin bulunmasını ve suçluların gerekli cezayı almasını istedi. Hırsızlık amacıyla apartmana giren şahısların birisinin canına da zarar verme ihtimalinin olduğunu söyleyen Öztaş, şu ifadeleri kullandı:

“Ayın 21’inde sabah bir yere gitmek için motorumu almaya geldiğimde, yerinde olmadığını fark ettim. Bu panikle, telaşla bütün garajı talan ettim ancak motorumun olmadığını anladım. Önce sürekli kullandığı için eşime sordum ancak o da almadığını söyledi. Polisi aradık. Gelip sağ olsunlar yardımcı oldular. Güvenlik kamerası görüntülerini izlediler. Motoru evimizin garajından götürmüşler. AVM gibi otoparkı olan bir yerden 13-14 dakika zaman harcayarak, bu kadar nezih ve kalabalık bir ortamdaki bir binanın altına girip motorumu alıyorlar. Benim için maddi değerinin bir anlamı yok. Yarın öbür gün apartmana girdiklerinde benimle karşılaşabilirlerdi. Bunlar insanlara da zarar verebilecek kişiler. Garaja inen biriyle karşılaşsalar kaçacak başka yer de yok. Benim canım yandı, isterim ki başkalarının da canı yanmasın. Mal da canın yongasıdır, kimsenin malı da kaybolmasın. Kolay kazanılmıyor, para biriktirerek alıyoruz. Artık garaja eşimle çocuklarımla inerken, korkarak ve ürpererek iniyoruz. Benim tek isteğim emniyet güçlerinin sorumluları bulması ve motorumun iade edilmesi.”