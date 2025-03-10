Eskişehir’de bilinmeyen şahısların apartman duvarlarına ve garaj kapılarına yazdığı anlamsız yazılar görüntü kirliliğine neden oldu.

Tepebaşı İlçesi Bahçelievler Mahallesi’nde kimliği bilinmeyen şahıs ya da şahıslar tarafından apartman duvarları ve garaj kapılarının üzerlerine yazılar yazıldı. Mahalledeki binaların büyük bir bölümünde bulunan yazılar çevreden geçenlerin gözüne çarptı. Görenler için bir anlam ifade etmeyen ve görüntü kirliliğine neden olan durum mahallelinin tepkisini çekti.