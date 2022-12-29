Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2’si çocuk 5 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, dumandan etkilenen 2’si çocuk 5 kişiye olay yerinde müdahale edildi.

Edinilen bilgiye göre, Dilmen Mahallesi’ndeki bir apartmanda yabancı uyruklu ailenin kaldığı 5. kattaki evde henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı. Alevleri fark eden aile komşularından yardım isterken durumun haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıktığı evde dumandan etkilenen 2’si çocuk toplam 5 kişiye ise olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.