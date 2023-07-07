Şanlıurfa’da bir apartmanın 3’üncü katında çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı.

Edinilen bilgiye göre, Haliliye ilçesi Mimar Sinan Mahallesi’nde 6 katlı bir apartmanın 3’üncü katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Pencereden dışarıya kadar yükselen alev ve dumanlar, üst katları da etkiledi. Yangını fark eden apartman sakinleri, korku ve panik içerisinde kendilerini sokağa attı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında evdeki eşyalar küle döndü.