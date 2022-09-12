Eskişehir’de bir apartman dairesinde çıkan yangın sonucunda maddi hasar oluşurken, bir kişi de dumandan etkilendi.

Eskişehir’de bir apartman dairesinde çıkan yangın sonucunda maddi hasar oluşurken, bir kişi de dumandan etkilendi.

Olay, dün akşam saatlerinde Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen Bulvarı üzerinde bulunan bir apartmanın 6’ncı katındaki dairede meydana geldi. İddiaya göre, açık bırakılan mutfak ocağından bir anda alevler yükselmeye başladı. Alevlerin etkisiyle birlikte evin ve apartmanın bir bölümünü dumanlar sardı. İkamette bulunan vatandaş, durumu itfaiye ediplerini bildirdi. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, evde ise maddi hasar oluştu.

İkamette bulunan ve dumandan etkilenen vatandaş, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından kontrol amacıyla Yunus Emre Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.