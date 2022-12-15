Niğde’de apart otelde biri kadın iki gencin cansız bedeni bulundu.

Niğde’de apart otelde biri kadın iki gencin cansız bedeni bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay, merkez Sungur Mahallesi Koçer Sokak’ta bulunan bir apart otelde meydana geldi. Apart otel çalışanları, odada kalan müşteriden haber alamayınca durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekipleri tarafından kapının açılmasıyla odaya giren ekipler, üniversite öğrencisi İpek P.’yi (20) yatakta hareketsiz, Mehmet Selim Y.’yi (20) ise iple asılmış halde buldu. Hayatlarını kaybettiği belirlenen İpek P. ve Mehmet Selim Y.’nin cenazeleri, savcılık incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Savcılık, olayla ilgili soruşturma başlattı.