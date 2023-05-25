Avrupa Parlamentosu (AP) yolsuzluk ve kara para aklama soruşturması kapsamında elektronik kelepçe takması koşuluyla şartlı tahliye edilen AP’nin eski Başkan Yardımcısı Eva Kaili’nin elektronik kelepçesinin çıkarılmasına ve ev hapsinin sona ermesine karar verildi.

Avrupa Parlamentosu’ndaki (AP) yolsuzluk ve kara para aklama skandalı ile ilgili soruşturma devam ederken, soruşturmanın en bilinen isme AP’nin eski Başkan Yardımcısı Eva Kaili, hakkında savcılık adli kontrol şartlarını kaldırdı. Savcılık, Kaili’nin elektronik kelepçesinin çıkarılmasına ve ev hapsini sona erdirdi.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Soruşturma artık tutukluluğunu gerektirmiyor" ifadeleri kullanıldı. Tutuksuz yargılanacak olan Kaili’ye yeni kısıtlamalar uygulanıp uygulanmayacağı henüz bilinmiyor.

Basın tarafından Qatargate olarak da adlandırılan ve Avrupa Birliği’ni (AB) sarsan yolsuzluk ve kara para aklama skandalı sonrası açılan soruşturma kapsamında Kaili, geçtiğimiz sene aralık ayında tutuklanarak cezaevine gönderilmiş, 14 Nisan’da ise elektronik kelepçe takması koşuluyla şartlı tahliye edilerek ev hapsine alınmıştı.

Kaili ile aynı davada yargılanan İtalyan Articolo Uno Partisi üyesi Pier-Antonio Panzeri, Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) Genel Sekreteri Luca Visentini ve Sosyalistler, Demokratlar Grubundan (S&D) asistan Francesco Giorgi, AP üyesi Marc Tarabella ve İtalyan milletvekili Andrea Cozzolino gözaltına alınmıştı. Daha sonra tüm sanıkları elektronik kelepçe takmaları şartıyla tahliye edilmişti.

Kaili gibi Tarabella ve Giorgi’nin de daha önce elektronik kelepçelerini çıkarmalarına karar verilirken, Panzeri ve Cozzolino ise hala elektronik kelepçe takıyor.

Ne olmuştu?

Belçika’da geçtiğimiz yıl 9 Aralık’ta yolsuzluk ve kara para aklama soruşturmasında başkent Brüksel’de 16 ayrı operasyon gerçekleştirilmiş, Katar’ın AP’nin kararlarını etkilemek amacıyla stratejik konumdaki kişilere rüşvet verdiği iddia edilmişti. Polis tarafından yapılan baskınlarda 1 buçuk milyon euro ele geçirilmişti. AP’nin 8 yıldır üyesi olan Kaili, AP Başkanı Metsola tarafından görevden alınmıştı. Kaili ayrıca AP’deki Sosyalistler ve Demokratlar Grubu üyeliğinden de uzaklaştırılırken, Yunanistan’ın merkez solundaki Panhelenik Sosyalist Hareket (PASOK) Partisi’nden ihraç edilmişti. Yunan makamları Kaili’ye, eşine ve yakın aile üyelerine ait mal varlıklarını dondurmuştu.