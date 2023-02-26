Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili İlhan Küçük, Bulgaristan’da "Dil, Kültür, Sanat ve Sivil Toplum Kuruluşları" başlıklı çalıştayda yaptığı konuşmada, “Avrupa Komisyonu’ndan, tüm Avrupa kurumlarından Türkiye’ye bu zor zamanlarda destek olmasını bekliyoruz. Maddi, manevi ve siyasi anlamda Türkiye’nin yanında olmalarını bekliyoruz ve çabalar bu konuda yeterli değil” dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili İlhan Küçük, Bulgaristan’da "Dil, Kültür, Sanat ve Sivil Toplum Kuruluşları" başlıklı çalıştayda yaptığı konuşmada, “Avrupa Komisyonu’ndan, tüm Avrupa kurumlarından Türkiye’ye bu zor zamanlarda destek olmasını bekliyoruz. Maddi, manevi ve siyasi anlamda Türkiye’nin yanında olmalarını bekliyoruz ve çabalar bu konuda yeterli değil” dedi.

Bulgaristan’ın Burgaz kentinde Türk toplumu temsilcileri, sivil toplum kuruluşları, Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili İlhan Küçük, Türkiye’nin Sofya Büyükelçisi Aylin Sekizkök ve Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel’in katılımıyla "Dil, Kültür, Sanat ve Sivil Toplum Kuruluşları" başlıklı 7’inci çalıştay düzenlendi. Türkiye’deki deprem felaketinde hayatını kaybedenler için 1 dakikalık saygı duruşu ile başlayan çalıştayın ana gündem maddelerinden biri de depremzedelere yardım oldu.

“AB, Türkiye’nin stratejik ortağıdır”

AP Milletvekili olan Avrupa için Liberaller ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Başkan Yardımcısı İlhan Küçük yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği’ne (AB) Türkiye’ye deprem yardımlarının artırılması çağrısında bulunarak, AB’nin yardımlar konusunda yetersiz kaldığını ifade etti. Küçük, “Avrupa Komisyonundan, tüm Avrupa kurumlarından Türkiye’ye bu zor zamanlarda destek olmasını bekliyoruz. Maddi, manevi ve siyasi anlamda Türkiye’nin yanında olmalarını bekliyoruz ve çabalar bu konuda yeterli değil. Arkadaşlarımla çağrıda bulunacağız ve ileriki haftalardan birinde de Türkiye’ye gideceğiz. Avrupa Liberaller ve Demokratlar heyetiyle Türkiye’ye gidiyoruz ve Hatay’da depremin sonucunu görmek istiyoruz. Avrupa kurumlarına tekrar bir çağrıda bulunmak istiyoruz, acaba neler yapabiliriz? Türkiye için daha fazla neler yapabiliriz? Ne türlü inisiyatiflerde bulunabiliriz? Bunu arkadaşlarımla tartışacağız” dedi.

AB’nin Türkiye’nin yanında olduğunu fakat gerekli şekilde olmadığını aktaran Küçük, “Çok daha fazlasını bekliyoruz. Çünkü AB, 27 ülkeden oluşan bir kurumdur. Daha büyük etkinlikler bekliyoruz. Çünkü AB, Türkiye’nin stratejik ortağıdır. Stratejik sorunlara beraber çözüm aramak istiyoruz” dedi.

“Bizimle ağladılar, uykusuz kaldılar”

Büyükelçi Sekizkök ise, Bulgaristan’da adeta dayanışma ve yardım seli ile karşılaştıklarını ifade ederek, “İlhan Bey, Avrupa Parlamentosu’nda Brüksel’de arkadaşlarıyla beraber seferber oldu. İlk önce farkındalık oluşturmak, Türkiye’deki depremin büyüklüğünü ortaya koymak ve Avrupa Parlamentosu nezdindeki

yardımları halka aktarmaktı. Ama Bulgaristan çok özel. Bulgaristan’da devleti, hükümeti, halkıyla Türkiye için harekete geçtiler. Bulgaristan’da Türk ve

Müslümanlara da özellikle şükranlarımı sunmak istiyorum. Bizimle ağladılar, uykusuz kaldılar, bizim içine düştüğümüz bu büyük acıya kendileri de düştüler. Bunu

gözlemleyebiliyoruz ve Bulgaristan’ın her tarafından yardımlar Türkiye’ye yöneldi. Bu noktada da Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) ve Başmüftülüğümüze özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bu iki önemli kurum Türkiye’ye yardımların ulaştırılmasında çok büyük işlev gördüler” dedi.

Depremin ilk günü Bulgaristan’dan ilk yardım tırının yola çıktığını hatırlatan Sekizkök, “Toplam 110 tır dolusu 40 bine yakın battaniye, 800’den fazla çadır, 500 tona yakın gıda malzemesi, 350 tona yakın kıyafet şu anda depremzedelere ulaşmış durumda. HÖH ve Başmüftülük nakdi yardım kampanyası da başlattılar. 1 milyon euroya yaklaşan nakdi yardımlar toplandı. Onların bir kısmı doğrudan AFAD’a, bir kısmı da şu an depremzedelerin en çok ihtiyaç duyduğu konteyner alınması amacıyla Büyükelçiliğimizin aracılığıyla kullanıma sunuldu” dedi.

Bulgaristan’ın Türkiye’deki depremin ardından 10 Şubat’ta bayrakları yarıya indiren ilk Avrupa ülkesi olduğunu ifade eden Sekizkök, “Bulgar dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Düşünün 10 Şubat gününde Avrupa ülkeleri arasında bayrağını bizim için yarıya indiren ilk ülke Bulgaristan oldu. Arnavutluk’tan önce, Makedonya’dan önce, Bosna- Hersek’ten, Avrupa’dan önce bunu Bulgaristan yaptı” dedi.

Büyükelçi Sekizkök, yardımların ulaştığı Kahramanmaraş’ta depremzede iki kız çocuğunun teşekkür ettiği sesli mesajları katılımcılara dinletti. Çalıştaya katılan Türk aydınlar ise, etkinlikte topladıkları 2 bin euroya yakın nakdi yardımı depremzedelere ulaştırılması için Büyükelçi Sekizkök’e teslim etti.

“Bulgaristan Türkü olarak gerçekten çok çok üzüldük”

Hak ve Özgürlükler Hareketi’nin vakfında görevli olan Birşen İbryamova yaptığı açıklamada, “Tabii ki acımız büyük. Türk dünyasının temsilcileri olarak, biz de Bulgaristan Türkü olarak gerçekten çok çok üzüldük ve hala kalbimizde düşündükçe o sızıyı atamıyoruz. Tabii elimizden geldiği şekilde yardımcı olmaya çalıştık. 29 ilimizde bir yardım kampanyası organize ettik. Birazcık da olsa acıyı hafiflettiysek ne mutlu bize. Çocuklar için bir kat daha üzüldük. Umarız gerçekten bu son olur ve daha fazla bu tür depremlerden, bu afetlerden üzülmeyiz ve Türkiye tekrar ayağa kalkar ve Türkiye bu konuda da örnek olur” dedi.

“Çok üzüldük”

Gülbiye Osmanova ise, “Çok üzüldük. Hala çok üzgünüz. Depremde hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet, yaralı olanlara da şifa dileriz” ifadelerini kullanarak, depremzedeler için çocuk bezi ve nakit para da dahil çeşitli yardımlar topladıklarını aktardı.

Mestanlı İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Bozov, “6 Şubat’ta deprem bizi çok üzdü. Okul olarak öğrencilerin kendi inisiyatifiyle bir gün içinde 3 bin euro civarında kendi aralarında para toplayabildiler. Öğrenciler, personel ve yakın dostlar arasında bir günde o parayı topladık ve bizim Kırcaali Bölge Müftülüğüne onları teslim ettik. Bazı arkadaşlar ise banka yoluyla hem AFAD hesabına hem de müftülüğün hesabına havale gönderdiler. Bu haberi alır almaz sadece Bulgaristan Müslümanları değil, Bulgarlar tek yürek oldular” dedi.

“200 euro engelli maaşını bağışladı”

Mineralni Bani Türk Kültür ve Sanat Derneği’nden Bayram Kuşku, deprem felaketinin ardından derhal harekete geçtiklerini ve köylerden ev ev yardım topladıklarını belirterek, “Mineralni Bani Belediyesinde 20 bin eurodan fazla para topladık. Şeremetler köyünden bir nine herkese örnek oldu. Kendisi görme engelli ve iki gözü görmüyor. ’Ben kocamdan depremi duydum, ama görmüyorum. Çok üzüldüm, ağladım’ dedi. 200 euro engelli maaşını bağışladı” dedi.

“Kumbaralarını kırarak bağışta bulundular”

Aşağı Çiftlik Barış Halk Kültür Evi Sekreteri İbryam Ahmet, “6 Şubat haberini çok derin üzüntüyle karşıladık. Yaşadığımız bölge zaten fakir, fakat herkes seferber oldu. Yardımlarını, desteklerini hiç kimse esirgemedi. Bir tır yardım malzemesi gönderdik. Öğrencilerimiz kendi harçlıklarından, kumbaralarını kırarak bağışta bulundular” ifadelerini kullandı.

“Kırcaali halkı olarak 12 tır gönderdik”

Mehmet Bilal ise yaptığı açıklamada, “6 Şubat sabahı hepimiz hüzünle uyandık. Ülkeler farklı olsa da, arada sınır olsa da, iki ülkeden Türkler birlikte Bulgaristan Türkü olarak birlik olduk. Türkiye’deki Türkler için maddi ve manevi olarak elimizden geldiği kadar biz Kırcaali halkı olarak 12 tır gönderdik. Bütün Türk milletinin başı sağ olsun diyoruz, geçmiş olsun. Allah hiçbir zaman bize ve Türk milletine ve hiç kimseye bunu göstermesin” dedi.