Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde oluşturulan Genç Sanayiciler Kurulu, yönetim kurulunu seçti.

Genç sanayicilerin bir araya getirilmesi, sinerji oluşturulması, güç birliği ve dayanışmanın sağlanması amacıyla geçtiğimiz haftalarda ilk adımı atan genç sanayiciler, bu kez yönetimini belirlemek için toplandı. AOSB Seyhan Salonu’nda düzenlenen ve Bölge Müdürü Ersin Akpınar’ın da katılarak, bu birlikteliğin önemine vurgu yaptığı toplantıda, kurul üyeleri kullandıkları oylarla ilk yönetim kurulunu belirledi.

Seçim sonunda Adana Organize Sanayi Bölgesi Genç Sanayiciler Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanlığına Ahmet Kaan Kara, Başkan Yardımcılığına Merve Sütcü ve Rıdvan Aslan, Denetim Kuruluna Hazal Tekdemir, Asena Çevik ve Burak Sivaslıoğlu seçildi. Yönetim Kurulu ise Merve Tezcan, Cumhur Demirağ, Eser Aldanmaz ve Berfin Yılmaz’dan oluştu.