Adana Organize Sanayi Bölgesi’nin (AOSB) Üniversite-Sanayi iş birliğinin bir parçası olan ve bu yıl 3’ncüsü düzenlenen Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması sonuçlandı.

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nin, 3. Ulusal Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışmasına ulusal çapta 68 üniversite katıldı. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, yarışmanın amacının yeni teknoloji ve metotların sanayiye kazandırılması, Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün yaygınlaştırılması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi ve bütün bu çalışmalar çerçevesinde yeni ortak fikirlerin oluşturulup, hayata geçirilebileceği bir platform sağlanması olduğunu söyledi.

191 başvuru alındı

Yarışmanın bu yıl, Tarım, Kimya, Gıda, Sağlık, Tekstil, Savunma, İnşaat, Yeşil Teknolojiler, Enerji, Makine, Biyoloji, Sosyal Bilimler, Dijitalleşme, Elektrik- Elektronik, Bilgisayar Teknolojileri, Tıp Teknolojileri olmak üzere 16 tematik alanda proje konularını çerçevesinde yapıldığını belirten Bölge Müdürü Akpınar, “Ulusal düzeyde toplamda 191 proje başvurusu alınmıştır. Akademisyen / Lisansüstü Mezun kategorisinde toplam 69 başvuru lisans mezun, lisansüstü öğrenci kategorisinde toplam 53 başvuru, lisans öğrenci kategorisinde ise toplam 69 başvuru gerçekleşmiştir.Yarışmaya her yıl bir önceki yıla göre daha fazla artan bir ilgi var. 1. proje yarışmasında 27 üniversite, 2. proje yarışmasında 39 üniversite, 3. proje yarışmasına ise 68 üniversiteden başvuru alındı. ODTÜ, Yıldız Teknik, İTÜ, Yeditepe, Sinop, Bursa ve Harran gibi birçok üniversiteden başvurular gelmiştir. Bunun yanı sıra firma çalışanları, yeni girişimciler, üniversite akademisyenlerinin de yarışmamıza ilgisi yoğun oldu” dedi.

Proje yarışmasına başvuruların, online sistemden her kategoriye uygun başvuru formuyla alındığını, yine aynı şekilde hakem kuruluna online sistemde kör hakem tekniği ile alanında uzman akademisyen ve sanayiciler tarafından değerlendirme yapılmasının sağlandığını aktaran Akpınar “Kurulumuz, bilim kurulu ve sanayi kurulundan oluşmaktadır. Proje yarışmamızda yurtiçi ve yurtdışı saygın üniversitelerimizden 138 akademisyen ve 92 sanayi temsilcisinin hakem kurullarımız listesinde yer alarak projelerin şeffaf bir şekilde değerlendirilmesinde önemli katkıda bulunmuşlardır. Yarışmanın toplam ödülü olan 500 bin TL her kategoride ilk 3’e giren katılımcılara dağıtılacaktır. Bilgiyi üretime dönüştürmenin en iyi yolunun üniversite sanayi işbirliği olduğuna inanıyoruz. 3. Sanayi Odaklı Ar-Ge ve İnovasyon Proje Yarışması süreçlerimize katkıda bulunan değerli hakemlerimize, bilimin temsilcisi üniversitelerimize ve tüm katılımcılara teşekkür eder, sunulan projelerin bölgemize ve ülkemize katkı sağlamasını temenni ederiz”ifadelerini kullandı.

Yarışmanın ödül töreninin, 9 Mayıs 2023 tarihinde AOSB Bölge Müdürlüğü Seyhan Salonu’nda gerçekleştirileceği bildirildi.

Yarışmada dereceye giren projeler:

Kategori: Akademisyen / Lisansüstü Mezun:

1. Mücahid Kutlu- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi / Bilgisayar: 100 bin TL

2.Mutlu Kurban- Çukurova Üniversitesi / Tekstil: 80 bin TL

3.Murat Sever- TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi / Elektrik Elektronik: 60 bin TL

Kategori: Lisans Mezun / Lisansüstü Öğrenci:

1. Fatma Gizem Zincir: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi / Yeşil Teknolojiler: 60 bin TL

2. Tuğçe Ersoy: Özyeğin Üniversitesi / Tıp Teknolojileri: 50 bin TL

3. Salih Yalçın: Abdullah Gül Üniversitesi / Bilgisayar: 40 bin TL

Kategori: Lisans Öğrenci

1. Talat Toprak: Bartın Üniversitesi / Tıp Teknolojileri: 50 bin TL

2. Şiyar Şen: İzmir Bakırçay Üniversitesi / Tıp Teknolojileri: 35 bin TL

3. Şehnaz Can: Marmara Üniversitesi / Yeşil Teknolojiler: 25 bin TL