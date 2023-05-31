Değişimi ve sürekli yenilenmeyi destekleyen, yaşanabilir bir çevre, sürdürülebilir ekonomik gelişme ve Türkiye’nin rekabetçi gücüne katkı için AR-GE ve inovasyonu teşvik eden Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi’nin (AOSB) 3. Ulusal Sanayi Odaklı AR-GE ve İnovasyon Proje Yarışması’nda dereceye giren projelerin sahiplerine düzenlenen törenle ödülleri verildi.

Yeniliği destekleyen, yaptıkları üretim, ihracat ve istihdamlarıyla ekonomiye güç veren katılımcılarına sorunsuz ve kesintisiz üretim imkanları sumakla yetinmeyen, üniversite sanayi iş birliği ile bilgiyi üretime kazandıran AOSB’nin, ulusal çapta düzenlediği yarışmanın ödül töreni gerçekleşti.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, 500 bin TL ödülün dağıtıldığı törenin açılışındaki konuşmasına, projenin maksatlarından söz ederek başladı.

Sütcü, Türk sanayisine fayda sağlanması, katma değeri yüksek projelerin ülke ekonomisine kazandırılması, AR-GE ve İnovasyon kültürünün yaygınlaştırılması, üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesi, AR-GE ve İnovasyon çalışmalarında yeni ortaklıkların başlatılması ve bu konudaki fikirlerinin sunulup hayata geçirilebileceği bir platform sağlanması amacıyla düzenledikleri yarışmanın önemine vurgu yaptı.

Başkan Sütcü, “Bir sanayici olarak yatırım yapmak, işletme açmak, istihdam oluşturmak, katma değerli ürünler üretmek temel hedeflerimizdendir. Bunlar ancak mali ve beşerî kaynaklar, girişimcilik isteği, ekonomik konjonktürün uygunluğu, tecrübe ve imkânların bütünleşmesiyle gerçekleştirilebilir. Bu şartlar bir araya geldiğinde istediğiniz hedefe ulaşır ve ülke ekonomisinin gelişimine katkı sağlarsınız. Ancak hiçbir yatırım, hiçbir fabrika insanımızın girişimcilik kültürünü geliştirmekten, onları cesaretlendirmekten, bilimsel çalışmaları desteklemekten, üniversitelerimizi güçlendirmekten, AR-GE faaliyetlerini ön plana çıkartmaktan daha kıymetli değildir” dedi.

“İnsanı Yaşat Ki Devlet Yaşasın” sözünden hareketle en iyi yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu ifade eden Sütcü, şunları söyledi:

“Bu öyle bir yatırımdır ki, kısa vadede sonuç almaktan ziyade, proje sahipleriyle birer bire ilgilenmeyi, zaman ayırıp mentörlük yapmayı, sabırlı olmayı, bir halının dokunması gibi ilmek ilmek işlemeyi gerektirir. Kısacası bir kültür oluşturmayı gerektirir.”

“Biz sanayiciliğe başlarken bu imkanlar yoktu”

Kendilerinin sanayicilik yolculuğuna çıkarken bu şekilde ulaşabilecekleri platformlar ya da rehberler olmadığını hatırlatan

Sütçü," “Sadece ticaretini yapabildiğimiz ürünler üzerinde yoğunlaşarak bir üretim ortamı oluşturmaya çalıştık. Oysa bugün yatırımcılara ve girişimcilere yol göstermeye çalışan birçok platform olduğu görülmektedir. Bu ekosistemden istifade edilmesi halinde daha nitelikli üretim ortamı oluşturmak, refah seviyesini yükseltmek mümkündür. O nedenle her ne koşulda olursa olsun gençlerimize, akademisyenlerimize, öğrencilerimize girişimcilerinin geliştirilmesi noktasında bu platformlardan yararlanmak için çaba sarf etmelerini, hayallerine ulaşmak adına projelerini geliştirmek için ısrarcı olmalarını tavsiye ediyoruz. Nitekim, ülkemizin ihtiyacının temelde girişimciliğin gelişmesine bağlı olduğunu düşünüyoruz”ifadelerini kullandı.

Küresel rekabet koşullarına da dikkati çeken Sütcü, “Küresel pazarda ayakta kalabilmek, başarılı bir ihracat performansı ve rekabet avantajı elde edebilmek ve verimliliği sağlayabilmek için Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerine her zamandan daha fazla önem vermek zorundayız. Bu yarışma vesilesiyle ortaya çıkan değerli fikirlerin sanayide uygulama alanı bulacağına inanıyor, yarışmamıza katılan ve katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Girişimcilik Ekosistemi Derneği Başkanı, Dijital Kuluçka Merkezi Kurucusu Gazeteci Esra Özden’in sunumuyla yarışmada dereceye giren katılımcıların projeleri tanıtılıp, ödülleri verildi.

“Yarışmaya 191 proje sunuldu”

AOSB Bölge Müdürü Akpınar, “Üniversite-Sanayi İş birliği, AR-GE ve Yeşil OSB fikrini benimsemiş bilime ve sanayiciye desteği hedef edinmiş olan Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi olarak düzenledikleri yarışmaya bu yıl Akademisyen/ Lisansüstü kategorisi, Lisans Mezun/Lisansüstü Öğrenci Kategorisi ve Lisans Öğrenci kategorilerinde toplam 191 başvurunun olduğunu ifade etti.

“Projeleri 230 akademisyen değerlendirdi”

Akpınar, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün “Hayatta en hakiki mürşit İlim’dir” sözünü hatırlatarak, “Bu deyimin, gerçekliği ile bu ülkenin geleceği olan gençlerimizi en iyi şekilde yetiştirip yarışma çerçevesinde projeleri tarafsız ve objektif bir şekilde değerlendiren, farklı üniversite ve bölümlerden toplamda 230 Akademisyen Kurulu hakemlerimize desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz” dedi.

Törene, AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, M. Nedim Büyüknacar, Mehmet Tosmur, Denetim Kurulu Üyesi Ergin Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TEYDEB Başkan Yardımcısı Dr. Hasan Selçuk Selek, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alptekin Yasım, Adana Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Remzi Özdoğan, İl Müdürü Mehmet Eren, Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ile TSE Çevresel Gözetim ve Doğrulama Müdürü Mehmet Ergün, sanayiciler, yarışmacılar ve diğer davetliler katıldı.