Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı nedeniyle sergi açıldı.

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi Bölge Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 100. yılı nedeniyle sergi açıldı.

AOSB Seyhan Salonu Fuayesinde açılan “Zaferin 100. Yılı” Sergisinde yer alan ve şanlı zaferin nasıl kazanıldığını fotoğraflarla anlatan sergi, konuklar tarafından ilgiyle gezildi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, “Büyük Taarruzun zaferle sonuçlanması ve işgal birliklerinin ülkemizin sınırlarını terk etmesi ile sonuçlanan gururlu zaferimizin 100. Yılı dolayısıyla 30 Ağustos Zafer Bayramımıza özel seçilen savaş fotoğraflarının yer aldığı sergimizle 100 yıl önce yaşanan gururu yeniden yaşatmak istedik. Bu vesileyle bağımsızlığımızı armağan eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, canları ve kanlarıyla vatan topraklarını bizlere emanet bırakan aziz şehitlerimizi, bu uğurda canlarını ortaya koyan gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, tüm ulusumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramını kutluyoruz” dedi.