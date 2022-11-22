Firmalarının ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini ele alarak önemli etkiler sağlamış projelerini öne çıkarmak ve geniş kitlelerle paylaşmak amacıyla düzenlenen AOSB Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Ödülleri sonuçları açıklandı.

Firmalarının ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini ele alarak önemli etkiler sağlamış projelerini öne çıkarmak ve geniş kitlelerle paylaşmak amacıyla düzenlenen AOSB Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Ödülleri sonuçları açıklandı.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Ödüllerinin amacının; kurumların ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini ele alarak önemli etkiler sağlamış projeleri öne çıkarmak ve geniş kitlelerle paylaşmak, bu projeler ile değişimi teşvik ederek diğer kurum ve kuruluşlarda da benzer projelerin hayata geçmesine katkı sunmak olduğunu bildirdi.

Verimlilik ve sürdürülebilirlik kavramlarının önemine vurgu yapan Akpınar, “Sürdürülebilirlik; içinde bulunduğumuz zamanın ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarını, ekosistem üzerinde olumsuz etki oluşturmadan ve gelecek nesillerin olanaklarına zarar vermeden karşılamak olarak tanımlanmaktadır. Bir başka ifade ile günümüzde ihtiyaçlarımızı karşılarken, gelecek kuşakların da ihtiyaçlarına sahip çıkmak zorundayız” dedi.

Doğal kaynakların sınırının tükenmesini önleyerek ekolojik dengenin korunması gerektiğine dikkati çeken Akpınar, verimlilik ve sürdürülebilir gelişme arasında yakın pozitif bağlantılar olduğu belirterek, Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu’nun da ‘sürdürülebilirlik’ kavramını; insanların mevcut ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek kaynakların miktarını ve şeklini etkilemeden karşılayabilmesi” olarak tanımladığını kaydetti.

Bu yıl ilki düzenlenen Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Ödülleri için başvuruda bulunan tüm firmalar ile dereceye giren firmaları tebrik eden AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, “Tüm projeler, çeşitli üniversitelerimizden akademisyenler tarafından titizlikle incelenmiştir. Emeklerinden dolayı jüri üyelerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

Birincilik ödülleri

AOSB’nin Verimlilik ve Sürdürülebilirlik Ödüllerinde; Atık Yönetimi kategorisinde Zahit Alüminyum, Sürdürülebilir İnovasyon kategorisinde Güney Çelik, Enerji Verimliliği kategorisinde BOSSA, Su Yönetimi kategorisinde ise Palmiye Tekstil birincilik ödüllerinin sahipleri oldu.

Dereceye giren firmalara ödüllerinin 14 Aralık 2022 tarihinde AOSB Bölge Müdürlüğü Seyhan Salonu’nda düzenlenecek törenle verileceği bildirildi.