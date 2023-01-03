Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, çalışanların motivasyonlarını artırmak, iş streslerini azaltmak, aralarındaki iletişimi güçlendirmek ve aidiyet hissi oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha dahil etti. Sosyal, kültürel ve sportif alanda birçok projenin hayata geçirildiği AOSB’de, Tiyatro Ekibi de oluşturuldu. İlk gösterimde profesyonel oyuncuları aratmayan AOSB Tiyatro Ekibi, ayakta alkışlandı.

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü, çalışanların motivasyonlarını artırmak, iş streslerini azaltmak, aralarındaki iletişimi güçlendirmek ve aidiyet hissi oluşturmak amacıyla gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini daha dahil etti. Sosyal, kültürel ve sportif alanda birçok projenin hayata geçirildiği AOSB’de, Tiyatro Ekibi de oluşturuldu. İlk gösterimde profesyonel oyuncuları aratmayan AOSB Tiyatro Ekibi, ayakta alkışlandı.

Tamamı AOSB Bölge Müdürlüğü çalışanlarından oluşan ekip, ilk gösterimlerini 2022 Yıl sonu Etkinliğinde gerçekleştirdi. Ayhan Dayan’ın yazdığı, Güçlü Keskin’in yönettiği, müziği ise Çağrı Demirtaş’a ait olan “Cümbüş Otel” adlı tek perdelik komedi oyununda Berfu Dikici, İlker Özmüş, Tuğba Güzel, Gamze Gülen, Yasemin Satmazer, Tuğba Yiğenler, Serkan Bozbakır, Esin Sevgi ve Muhammet Erikli rol aldı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, M. Nedim Büyüknacar, Mehmet Tosmur, Denetim Kurulu Üyeleri Mustafa Fidan, Ergin Turan, Bölge Müdürü Ersin Akpınar ile AOSB çalışanlarının izlediği oyun sonunda, AOSB Tiyatro Ekibi sergiledikleri yüksek performansla tüm izleyenler tarafından dakikalarca alkışlandı.

Dekorları, kostümleri ve müziğine kadar tüm ayrıntıların titizlikle hazırlandığı komedi oyununda; AOSB çalışanlarının sahne hakimiyeti hayranlıkla izlendi. Butik bir otele gelen ve farklı kültürlerdeki müşteriler ile otel sahibi ve yöneticileri arasında geçen komik diyalogların konu edildiği oyunda; profesyonelleri aratmayan oyunculuk yetenekleri ile büyük beğeni toplayan ekibe, oyun bitiminde AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve yönetim kurulu üyeleri tarafından teşekkür plaketleri verildi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, sevgi, hoşgörü ve dayanışma gibi insani değerleri ön plana çıkaran sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin önemine dikkati çekerek, “Bizler burada büyük bir aileyiz. Nasıl ki sanayicilerimiz için kendilerini farklı hissedebilecekleri hizmetler sunuyorsak, personelimizin de AOSB’de çalışmanın ayrıcalığını hissetmelerini istiyoruz” dedi.

Akpınar, oluşturdukları AOSB Tiyatro Ekibinde tamamen gönüllü çalışanların yer aldığını belirterek, “Arkadaşlarımız, mesai saatleri dışında 4 ay boyunca deneyimli yönetmen Güçlü Keskin nezaretinde yoğun bir tempoda emek verdiler. Kendilerini yürekten kutluyorum. Güzel bir çalışma çıkacağına inanıyorduk ancak, bu denli profesyonelce bir oyun beklemiyorduk. Rol olan tüm arkadaşlarımızı tek tek yürekten tebrik ediyorum” diye konuştu.

Ersin Akpınar, ekibi oyuna en iyi şekilde hazırlayan Yönetmen Güçlü Keskin’i de tebrik ederek, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerin bundan sonraki süreçte de artarak davam edeceğini sözlerine ekledi.