Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) bulunan Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nun 2022-2023 Akademik Yılının 110 mezunu törenle diplomalarını aldı.

Bölge Başkanlığı Seyhan Salonu’nda düzenlenen tören, saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başladı. Rektör Vekili Prof. Dr. İlter Ünlükaplan, törene katılamayan Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Meryem Tuncel’in mesajını okuyarak başladığı konuşmasında, öğrencilere tavsiyelerde bulundu.

Prof. Dr. Ünlükaplan, “Mezun olan öğrencilerimizin akademik yolculuklarını tamamlaması bir son değil yeni bir başlangıçtır. Bu zorlu yolculuk boyunca emekleriniz, azminiz ve kararlılığınızla başarı elde edip, diploma almaya hak kazandınız. Sevgili öğrencilerimiz, sizlere meslek hayatında sürekli öğrenme ve kendinizi geliştirmeyi öneriyorum. Kararlı olursanız büyük hayalleriniz gerçekleştirebilirsiniz. Bunu aldığınız eğitim ve deneyimlerinizle başaracağınıza inanıyorum. Sizleri yetiştiren ailelerinize ve okulumuza her zaman destek veren AOSB yönetimine teşekkür ediyorum. Yolunuz aydınlık, bahtınız açık olsun”dedi.

AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya ise “Adana Organize Sanayi Bölgemizin güzide eğitim kurumunun değerli öğrencilerinin hayatları için yeni bir dönemin başladığı bugün de burada bulunmaktan mutluluk duyuyorum. İçinde bulunduğumuz bilgi çağında nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi en önemli konularımızın başında geliyor. Çünkü, kalifiye elemanların bilgi ve becerisi, ekonomik başarının temelini oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Vekili Kaya, sanayicilerin mühendisler kadar meslek yüksek okullarında yetişmiş kalifiye elemanlara da ihtiyaçları olduğunu ancak, ülkemizde halen ailelerin çocuklarını doktorluk, mühendislik ve avukatlık gibi mesleklere yönlendirmesinin mesleki eğitimin istenen seviyede olmamasına neden olduğunu ifade etti. Kaya, “Halen Avrupa ülkelerinde yüzde 70’lerde olan mesleki okullara geçiş oranı ülkemizde tam tersidir” diye konuştu.

MYO Müdürü Prof. Dr. Nazım Aksaker da yüksekokuldaki eğitim modelinden söz ederek, uygulamaya ağırlık verdiklerini belirterek," Ayrıca iş dünyası ile yakın ilişkiler kurmak adına okulumuzda ya da işletmelerde bir araya geldik. Bu sayede öğrencilerimiz, sektörlerin gerçeklerini daha yakından tanıma fırsatı buldular. OSB’deki istihdam sayımızı iki katına çıkardık. Bugüne kadar mezun ettiğimiz öğrencilerin önemli bir bölümü AOSB’de ya da başka illerdeki organize sanayi bölgelerinde kariyerlerine uygun istihdam imkanı buluyor, bu da bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından ney dinletisinden sonra, öğrencilere diplomaları törene katılan davetliler tarafından verildi. Okul birincisini yaş kütüğüne plaket çaktığı törende, 5 bölümün birincileri ise ödüllerini Kaya’nın elinden aldı.

Seyhan Salonu Fuayesinde müzik dinletisinin sunulduğu, bahçede ise Pilav Günü etkinliğinin düzenlendiği diploma töreninde ayrıca, mezun öğrencilerin iş fırsatları bulacağı insan kaynakları stantları kuruldu.