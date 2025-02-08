Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) yönetimi tarafından, kadın istihdamını desteklemek amacıyla bölge içinde inşaatı tamamlanan anaokulu açılıyor. 3-6 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak tasarlanan AOSB Anaokulu, 2024-2025 eğitim yılı 2. dönem için ön kayıt almaya başladı.

Ön kayıt için talep formu bağlantısı AOSB’nin sosyal medya hesaplarında paylaşıldı ve detaylı bilgiye form doldurulduktan sonra ulaşılabilecek. AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, tüm sanayicilere ve çalışanlara bu fırsatı değerlendirme çağrısında bulunarak anaokulunun önemini vurguladı.

Akpınar, bu projenin bölgede faaliyet gösteren firmalarda çalışan anneler için büyük bir kolaylık sağlayacağını belirtti. Akpınar, "Sanayimizde çalışan aileler için güvenilir ve modern bir eğitim kurumu oluşturduk. Çalışan anneler, çocuklarını huzurlu bir şekilde okula bırakarak gönül rahatlığı ile işlerine odaklanabilecekler" dedi.

Anaokulunun özellikleri

Akpınar, anaokulunun modern ve yenilikçi özellikleriyle çocukların güvenli ve eğitici bir ortamda büyümesine imkan sağlayacağını belirtti. Akpınar, "Anaokulumuzda 8 sınıf bulunuyor ve bu sınıflara ek olarak drama, görsel sanatlar gibi özel etkinlikler için tasarlanmış atölyeler çocuklarımıza hizmet verecek. Ayrıca, okul bahçesi, açık bir avlu ve kapalı oyun alanları sayesinde çocuklarımız her türlü hava şartlarında sosyal etkileşimlerini sürdürebilecek" dedi.

Akpınar, öğrencilerin hem keyifli vakit geçirecekleri hem de çeşitli aktivitelerle gelişimlerini destekleyecek bir eğitim ortamı tasarlandığını vurgulayarak, "Okulumuz, 200 öğrenci kapasitesiyle hizmet sunacak. Çocuklarımızın burada hem eğlenip hem de öğrenerek ilköğretime en iyi şekilde hazırlanmasını hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

Nasıl kayıt olunur?

3-6 yaş arası çocukları için AOSB Anaokulu’na kayıt yaptırmak isteyen aileler, AOSB’nin sosyal medya hesaplarında paylaşılan talep formunu doldurarak süreci başlatabiliyor. Daha fazla bilgi ve yönlendirme, talep formunun doldurulmasının ardından sağlanacak.

Sanayi bölgesi çalışanları için büyük bir fırsat sunan AOSB Anaokulu, bölge halkının eğitimdeki ihtiyaçlarına cevap vererek çocukların güvenli bir ortamda gelişimini desteklemeye devam edecek.