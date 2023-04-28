Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Bölge Müdürlüğü ve Adana İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen “Sanayi” odaklı resim yarışması sonuçlandı.

Her yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı vesilesiyle İlköğretim birinci ve ikinci kademe ile lise öğrencileri arasında bu yıl 5’incisi düzenlenen AOSB Sanayi Odaklı Resim Yarışmasında dereceye giren öğrencilere, AOSB Seyhan Salonu’nda düzenlenen törenle ödülleri verildi.

AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, törendeki konuşmasında, sanayi bölgelerinde, ülkemizi geleceğe taşıyacak kıymetli yatırımların yer aldığını belirterek, “Çocuklarımızın hafızalarında sanayimizin nasıl canlandırıldığını görmek bizler için çok kıymetli. Bu yıl 5’incisini düzenlediğimiz yarışmadaki her eser bizim için çok değerliydi” dedi.

Yarışmanın temel amacının; gelecek nesillerde sanayi bilincinin oluşturulması, üretimin kıymetli bir konu olduğunun hafızalarda yer edinmesi olduğunu belirten Bölge Müdürü Akpınar, üretimin ülkelerin kalkınmasındaki gücüne de dikkati çekti.

Akpınar, üreten toplum olmak için toplumun tüm bireylerinin sorumlulukları bulunduğunu belirterek, “Çocuklarımızın hafızalarında bu yarışma vesilesiyle bir sanayi bilincinin oluşmuş olduğunu bilmek bizlere gurur eriyor. Belki gelecekte onlar da burada bir katılımcımız olacaktır. Bunu canı yürekten dileriz. Yarışmamızın tüm katılımcılarını tebrik ediyor, bu yarışmanın düzenlenmesine katkı sunan başta İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz olmak üzere jüri üyelerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Adana İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ise konuşmasında, Adana’nın canı, kalbi ve bölge ekonomisinin lokomotifinin Adana Organize Sanayi Bölgesi olduğunu belirterek, “AOSB Bölge Müdürlüğünün eğitime desteğinin yanı sıra bu tür yarışmalarla çocuklarımızı yüreklendiresi, güçlendirmesi ve özgüven sağlaması çok önemli” dedi.

Yarışmaya katılan öğrencilere de seslenen Yaşar Koçak, “Kazansanız da kazanmasanız da bu yarışmanın içinde olmak hepinize güzel bir özgüvendir. Gelecek yıllarda da katılın hatta resim becerisi olan arkadaşlarınızı da bu yarışmaya yönlendirin” tavsiyesinde bulundu.

Konuşmaların ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri törene katılan davetliler tarafından verilirken, eserler de AOSB Seyhan Salonu Fuayesinde sergilendi.

Sanayiyi resimleriyle en iyi anlayıp dereceye giren öğrenciler ile okulları şöyle:

İlkokul kategorisinde;

Numan Kocaman, Gönül Ferhat Baykara İlkokulu

Asmin Günkan, Doğankent Ümmü Gülsüm Hilmi Cananoğlu İlkokulu

Eymen Güneş, Doğankent Ümmü Gülsüm Hilmi Cananoğlu İlkokulu

Mansiyon Melisa İçen, Kışla Şehit Orçun Kubat İlkokulu

Ortaokul kategorisinde;

Teslime Aydın, Ömer Refika Halıcılar Ortaokulu

Dursun Begüm Bayram, Dosteller Ortaokulu

Rabia Sevcan Tosun, Şehit Hilmi Bardakçı Ortaokulu

Mansiyon Havva Nur Polat, Dosteller Ortaokulu

Lise kategorisinde;

Meryem Gezer, Çukurova Güzel Sanatlar Lisesi

Hayat Toktaş, Dr. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi

Rüya Türkmen, Mehmet Akif İnan Anadolu Lisesi

Mansiyon Melisa Özlük, Dr. Feyyaz Etiz Anadolu Lisesi