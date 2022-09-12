Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) yer seçimi kesinleşen 599,50 hektarlık 3. ilave alanda yatırımcılara ön tahsisler başlıyor.

Adana Organize Sanayi Bölgesi’nde (AOSB) yer seçimi kesinleşen 599,50 hektarlık 3. ilave alanda yatırımcılara ön tahsisler başlıyor.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü, Türkiye’nin doğuya açılan kapısı ve Adana ihracatının itici gücü olarak; kent, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunan bölgenin, sahip olduğu avantajlarla yatırımcıdan ilgi gördüğünü ifade etti.

Sütcü, bölgenin Avrupa, Asya ve Afrika arasında geçiş noktasında bulunması, Ortadoğu ülkelerine yakınlığı, her mevsim üretim imkanı sunan iklimi, deniz, kara ve hava ulaşımı merkezlerinin ortasında yer alması gibi birçok avantaja sahip olduğunu belirtti.

Bölgenin; 1600 hektar alanda, 566 parselde, yüzde 100 doluluk oranı ile hizmet verdiğini bildiren Başkan Sütcü, 32’si yabancı sermayeli toplam 480 firmanın faaliyet gösterdiğini, ISO ilk 500’de 15, ISO ikinci 500’de 20, TİM 1000’de 15 firma ile ekonomiye değer kattığını ifade etti.

Adana OSB’nin 1973 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulduğunda 1.120 hektar olduğunu, 2002 yılında 80 hektarlık 1. ilave alan oluşturulduğunu anımsatan AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, şöyle devam etti:

“Bölgemizin 80 hektarlık 1. genişleme alanı 2002 yılında, 365 hektarlık 2. ilave alan 2007 yılında, 599,5 hektarlık 3. ilave alan 2020 yılında, 99.35 hektarlık 4. ilave alan 2017 yılında bakanlığımızca onaylanarak kesinlik kazanmıştır."

Başkan Sütcü, kamulaştırma çalışmaları 2021 yılında tamamlanan 4. ilave alanda arsa tahsisine geçtiğimiz aylarda başlandığını, bu tahsislerin AOSB tarihinde ilk kez kura çekimi ile yapıldığını ifade etti.

"Yaklaşık 6 bin hektara ulaşacak"

Bölgenin toplam alanını yaklaşık 6 bin hektar ile Türkiye’nin en büyük organize sanayi bölgesi yapacak 3.448 hektarlık 5. ilave alanı için de çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Sütcü, yatırım ve istihdamın önemine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bölgemize gelen yatırımcılarımızın taleplerinin karşılanması için Adana Valimiz Sn. Süleyman Elman’ın öncülüğü, yakın ilgi ve desteğiyle çalışmalarımız devam ediyor. Bu vesileyle bölgemizin bugünlere gelmesine katkı sunan valilerimize, müteşebbis heyetlerimiz ve yönetim kurulları ile bölgemizin gelişimi için desteklerini esirgemeyen bakanlığımıza teşekkürlerimizi sunuyorum. Daha güçlü bir Türkiye için ülkesini seven ve bu sevgiyle üreten sanayicilerimizle daha fazla üretim, daha fazla istihdam hedefi ile yolumuza devam ediyoruz."

Kamuoyuna duyuru yapıldı

AOSB tarafından yapılan ön tahsis duyurusunda; yatırımcıların müracaat formlarını Acıdereosb Mahallesi Çukurova Caddesi No:4 Sarıçam/Adana adresinde bulunan Adana OSB Bölge Müdürlüğü’ne elden teslim etmeleri gerektiği, posta, kargo, kep, telgrafla veya internet üzerinden yapılan müracaatlar kabul edilmeyeceği bildirildi.

Duyuruda; ön tahsis peşinat bedelinin 300,00TL/metrekare olduğu, bu bedelin 01.01.2023 tarihi itibariyle 400,00TL/metrekare olarak belirlendiğini ve Şubat/2023 tarihinden itibaren aylık yüzde 2,5 artış oranında güncellenerek uygulanacağı kaydedildi.

Başvuru için gerekli belgeler ve bilgilerin mesai saatleri içerisinde Adana OSB Bölge Müdürlüğü’nden temin edilebileceği belirtildi.

Detaylı bilgi için Adana Organize Sanayi Bölgesi temsilcileri ile görüşülebileceği ve yer seçimi kesinleşen alana ilişkin haritanın incelenebileceği bildirildi. İrtibat ve detaylı bilgilere ’adanaorganize.org.tr’ adresinden ulaşılabileceği ya da Adana OSB Bölge Müdürlüğü İmar ve Ruhsat İşleri Bölümüne ait 0 (322) 394 54 54 Fax: 0 (322) 394 32 18 telefonlardan ilgililere ulaşım sağlanabileceği vurgulandı.