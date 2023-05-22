Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB)’nce geleneksel hale getirilen ve Türkiye’nin “Sanayi” temalı ilk koşusu olma özelliğini taşıyan AOSB 2. Sanayi Gençlik Koşusu, renkli görüntülere sahne oldu.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ruhunu yaşatmak amacıyla Adana Valiliği himayesinde, AOSB ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen AOSB 2. Sanayi Gençlik Koşusu, organizasyonu ile dikkati çekti. Fuzuli Caddesi’nden başlayıp, 10 kilometrelik parkurda gerçekleşen koşu sonunda, Erkekler kategorisinde Laban Kipkemboi birinci, Ersin Tekal ikinci, Fetene Alemu Regasa ise üçüncü oldu. Kadınlar kategorisinde ise Ümmü Kiraz, Sabriye Güzelyurt ve Semra Karaaslan ilk üç dereceyi paylaştı.

Yarışmanın ilk üç derecesine giren sporculara ödülleri AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara, Bölge Müdürü Ersin Akpınar ve Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar tarafından verildi. Yarışmanın birincileri 20.000 TL, İkincilere 10.000 TL, üçüncülere ise 6.000 TL ödül kazandı.

Sosyal ve kültürel faaliyetlerin önemine dikkat çeken AOSB’nin Bölge Müdürü Ersin Akpınar, "Organizasyonumuza destek veren öncelikle yönetim kurulumuza, başta Valiliğimiz olmak üzere İl Gençlik ve Spor Müdürlüğümüze, sponsorlarımıza ve tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Bu yıl sportif etkinlikleri tüm yıla yaydıklarını ifade eden Akpınar, her yıl bir önceki yıldan daha geniş katılım ve ilgi gördüklerini, gelecek yıl yarışmaya halk kategorisini de eklemeyi planladıklarını kaydetti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Muzaffer Çintimar ise Gençlik Haftasında, AOSB ile güzel bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirterek, dereceye giren sporcular ile tüm katılımcıları tebrik etti.

Koşunun yanı sıra fuaye alanında jimnastik, karate ve halk oyunları ekiplerinin gösterileriyle coşan katılımcılara, AOSB Bölge Müdürlüğü ve yarışmanın sponsorları tarafından çeşitli ikramlarda bulunuldu.

AOSB Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara, Bölge Müdürü Akpınar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Çintimar’da katılımcılarla birlikte davul zurna eşliğinde halay çekti. Halat çekme yarışmasına ise Kara ve Akpınar da yarışarak, ayrı bir renk kattı.

Fuaye alanındaki sergi, boyama çalışmaları, Teknofest yarışmasındaki inovatif buluşların sergisi de konuklar tarafından beğeniyle gezildi.