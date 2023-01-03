Isparta’da şiddetli göğüs ağrısıyla müracaat etiği sağlık kurumunda aort damarının yırtıldığı tespit edilen hasta, acil olarak sevk edildiği Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde gerçekleşen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Isparta’da şiddetli göğüs ağrısıyla müracaat etiği sağlık kurumunda aort damarının yırtıldığı tespit edilen hasta, acil olarak sevk edildiği Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde gerçekleşen başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Isparta’da yaşayan 38 yaşındaki Fatih Ağur, ani başlayan şiddetli göğüs ağrısı nedeniyle en yakın sağlık kuruluşuna başvurdu. Yapılan incelemelerde hastanın aort damarında kalpten çıkış noktasından bacak damarlarına kadar uzanan bir yırtılma tespit edildi. Acil olarak Isparta’dan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’ne sevk edilmesine karar verilen Fatih Ağur’un her dakika artan hayati tehlikesinin giderilebilmesi için zamana karşı bir yarış verildi. Vakit kaybedilmeden acil olarak ameliyata alınan hasta, Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı ve Prof. Dr. Mustafa Saçar tarafından yapılan başarılı operasyon sonucunda sağlığına kavuştu.

Bu tip vakalarda her bir dakikanın hastanın yaşamı için büyük önem taşıdığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Baltalarlı, “Hastanın hızla hastanemize sevk edilmiş olması ve zaman kaybedilmeden ameliyata alınması oldukça önemliydi. Aort diseksiyonu (yırtılması), acil olarak müdahale edilmesi gereken hastalıkların başında gelmektedir. Gecikilen her saat, hastanın aleyhine işlemektedir. Ölümcül bir hastalık olan Aort diseksiyonu gibi ağır kalp ve damar ameliyatları, deneyimli personel ve teknik ekipmanlar açısından yeterliliği olan Özel Denizli Cerrahi Hastanesi’nde rutin olarak yapılmaktadır.” dedi.