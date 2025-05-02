Aort anevrizması (genişlemesi) rahatsızlığından ikinci kez ameliyat olmak zorunda kalan hasta, Samsun’da ileri teknik ameliyat yöntemiyle hayata tutundu. Hastanın vücut ısısı 22 dereceye düşürülerek beynin kan dolaşımı olmadan canlı kalabilme süresi 3-4 dakikadan 1 saate yükseltildi. Vücuttaki tüm kan dışarı alınarak aort ve kalp hastalığı ameliyatla düzeltildi.

TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder’in de hastanede yatmasına neden olan aort anevrizmasına bağlı aort damar yırtılması nedeniyle babasını kaybeden 26 yaşındaki Gökhan Koç, aynı rahatsızlıktan başka bir hastanede operasyon geçirdi. Takılan suni damarın, küçük kalması, alt-üst tarafında yeniden genişleme olması ve kaçak gelişmesi nedeniyle Gökhan Koç, babasının da tedavi gördüğü Medicana International Samsun Hastanesi’ne başvurdu. Burada Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Hacı Akar tarafından ikinci bir ameliyata alınan Koç, ileri teknik gerektiren ameliyat yöntemi ile operasyon geçirip, sağlığına kavuştu.

"Vücut ısısını 22 dereceye düşürüp, tüm kanını dışarıya alıp, ameliyat yaptık"

Anevrizma sonrası gerçekleştirdikleri zor ameliyatın detaylarından bahseden Medicana Sağlık Grubu Doktorlarından Dr. Öğretim Üyesi Hacı Akar, "Aort anevrizması cebimizde duran canlı bir bomba gibidir. Bize başvuran hastamızın babası, 9 yıl önce bugün Sırrı Süreyya Önder’in yaşadığı rahatsızlığın aynısını yaşayarak gelmişti. Elimizden geleni yapmamıza rağmen hastayı kaybetmiştik. Hastamız Gökhan Koç, başka bir hastanede ameliyat olmuş fakat operasyon sonrasında kalp kapağında da kaçağın artması ayrıca beyin damarlarının çıktığı bölgede de anevrizmanın devam etmesi sebebiyle de ikinci defa operasyonunu gerçekleştirdik. Bu operasyonlar her zaman ilk operasyona göre riskli operasyonlardır. Beyin damarlarının çıktığı bölgede çalışmak da özel teknik gerektiren bir ameliyat şeklidir. Normalde insan vücudunun ısısı ortalama 37 derecedir. Hastayı 20-22 dereceye kadar soğutuyoruz. 37 derecede beyin dolaşımının durdurulmasına beyin ancak 3 dakika dayanabilirken, 20-22 derecede ise beynin dayanıklılık süresini ilave teknikler ile 1 saate kadar uzatabiliyoruz. Hastamız Gökhan Koç’ta da bunu uyguladık. Hastamızın vücut ısısını 22 dereceye indirdik. Tüm vücut dolaşımını da durdurduk. Vücuttaki tüm kanı dışarıya aldık. O süre içerisinde beyin damarlarının çıktığı bölgedeki işlemi gerçekleştirdik. Hastanın kalp kapağını değiştirdik. Küçük kalmış olan eski operasyondan kalan parçayı değiştirdik ve sonrasında da normal dolaşıma geçtik. Hastamız, yapılan bu işlemlerin ardından sağlığına kavuşmuş oldu. O nedenle aort anevrizmaları denilen aort damarı genişlemeleri kesinlikle ihmal edilmemeli, vakit geçirilmeden bir an önce tedavi edilmeli" dedi.

"Ameliyattan sonra kendimi çok iyi hissediyorum"

Sağlığına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu dile getiren Gökhan Koç ise, "2016’da babamla birlikte inşaatta çalışırken, babam rahatsızlandı. Acil hastaneye gittik, oradan da Samsun’a geldik. Yapılan tüm müdahalelere rağmen babamı kaybettik. Bu olayın ardından 5 sene sonra da ağabeyim sırt, bel ağrısı yaşadı ve böyle bir ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Ben de kontrol oldum ve benim de ameliyat olmam gerekti. Başka bir hastanede ameliyat oldum. Ameliyat sonrası bazı komplikasyonlar geçişti. Zamanında yapılan hatanın tekrar yaşanmaması için babamın da doktoru olan Hacı Akar’a başvurduk. Başarılı bir operasyon geçirdik. Ameliyatın 6. gününde kendimi çok sağlıklı ve mutlu hissediyorum" diye konuştu.