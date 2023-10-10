Uluslararası fuarlarda Türkiye’yi gururla temsil eden Altunkaya Grup Almanya’nın Köln kentinde gerçekleştirilen Anuga Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarında standıyla dikkat çekti.

Fuarın ilk gününden itibaren dünyanın dört bir yanından gelen alım heyetlerinin ilgi odağı haline gelen Altunkaya Grup’un standında misafirlere tanıtımı yapılan ürünler ikram edildi. Almanya’nın Köln kentinde 7 Ekim’de kapılarını açan dünyanın en büyük ve en prestijli gıda fuarlarından birisi olan Anuga Uluslararası Yiyecek ve İçecek Fuarına katılan Altunkaya Grup fuarın en fazla ziyaret edilen firmaları arasındaki yerini aldı. Türkiye’nin gıda sektöründeki lider firması Altunkaya Grup fuarda sıcak ve soğuk içeceklerin yanı sıra dünyada ünlü pirincinin de tanıtımını yapıyor.

Uluslararası fuarların sadece ürünlerin değil aynı zamanda Türkiye’nin de tanıtımı için de büyük rol oynadığını ifade eden Altunkaya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mahsum Altunkaya, “Sektörümüz için fuarlar firmaların gerek prestiji gerekse yenilikçi ürünlerinin tanıtımı açısından büyük önem taşıyor. Bu yılda dünya gıda sektörü için büyük önem taşıyan Anuga Gıda fuarına katılarak ürünlerimizin ve ülkemizin tanıtımını yapıyoruz. Bu yıl her zamankinden fazla ilgi görüyoruz. Global pazarlarda Altunkaya markalarına olan güven her gecen gün artarken birçok ürünümüz dünyanın birçok ülkesinde nihai tüketiciler tarafından yoğun talep görüyor. Bu elbette gurur verici bir olay. Firmamız uluslararası farlara farklı tasarımlı stantlarıyla katılmaya devam edecektir” diye konuştu.